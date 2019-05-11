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Uçurumdan yuvarlanan kayıp gazeteciyi arama çalışmaları yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 08:37 | Son Güncelleme

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı’ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları’nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmalarına yeniden başlandı.Dün gün boyu aranan ve havanın kararmasıyla sonlandırılan arama çalışmalarına bugün havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı.

Uçurumdan yuvarlanan kayıp gazeteciyi arama çalışmaları yeniden başladı

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı’ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları’nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmalarına yeniden başlandı.
Dün gün boyu aranan ve havanın kararmasıyla sonlandırılan arama çalışmalarına bugün havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı. Nişancı’nın düştüğü bölgeye gelen AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Bu arada, ekipler dalgıç adamlar yardımıyla bugün ağırlıklı olarak arama kurtarma çalışmalarını derede sürdürecek.

Olay:
AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı dün Derebaşı mevkiinde Karayolları tarafından sürdürülen yol açma çalışmalarını görüntülerken ayağının kayması sonucu saat 12.00 sularında uçuruma yuvarlandı.
AFAD, UMKE, 112, Jandarma, Karayolları, Özel İdare başta olmak üzere ilgili bütün ekiplerin süratle olay mahalline yönlendirildi.
Ekipler arama yapılan bölgede Nişancı’nın fotoğraf makinesi, kamerası ve kimliğini buldu.
Nişancı’nın bulunması amacıyla Erzurum’dan da İl Jandarma Komutanlığına bağlı arama kurtarmada uzman 6 kişilik özel ekip helikopterle bölgeye gönderildi. Bu ekip ile çalışmalarına destek olması için jandarma arama kurtarma köpeği "Gurbet" de bölgeye götürüldü.
Erzurum’dan ayrıca AFAD’dan 5 kişilik tam donanımlı eğitmen düzeyindeki özel dağcı ekip de arama çalışmalarına katılmak için Bayburt’a sevk edildi.

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