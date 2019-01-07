HABER

Uçurumdan yuvarlanan otomobil, çekilirken halat kopunca yine aynı yere düştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2019 15:59 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, sürücüsünün kontolünden çıkan otomobil, taklalar atarak, uçurumdan yuvarlandı.

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, sürücüsünün kontolünden çıkan otomobil, taklalar atarak, uçurumdan yuvarlandı. Kazada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırılırken, aracın düştüğü yerden çıkarılması için çekici çağrıldı. Yaklaşık 100 metreden halatla çekilen otomobil, yol kenarına kadar getirildi; ancak halat kopunca yine uçurumdan düştü. Araç, ikinci denemede düştüğü yerden alındı. Kaza, dün, Hendek'e bağlı Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Köy yolunda giden Tayfun Ç. yönetimindeki 34 LL 8773 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, taklalar atarak, uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü Tayfun Ç. ile araçtaki İsmail F. yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin düştüğü yerden alınması için bölgeye çekici getirildi. Ekipler, otomobile halat bağladı. Yaklaşık 100 metreden halatla çekilen otomobil, yol kenarına kadar getirildi. Paramparça olan araç, yola çıkarıldığı sırada halat kopunca yeniden uçurumdan düştü. Ormanlıkta sürüklenerek, taklalar atan otomobil, aynı yere bu kez ters düştü. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kurtarma çalışmasını izleyenler, aracın yeniden yuvarlandığını görünce şaşkınlık yaşadı. Otomobil, ikinci denemede düştüğü yerden alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesiBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesi
CHP'li Torun: İstanbul'un ilçeleri ve İzmir'de aday belirleme çalışması sürüyorCHP'li Torun: İstanbul'un ilçeleri ve İzmir'de aday belirleme çalışması sürüyor
Belediye başkanı tartışılan afişle ilgili konuştuBelediye başkanı tartışılan afişle ilgili konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

Bu görüntüler büyük tartışma yaratacak! 'İlk kez gördük'

Bu görüntüler büyük tartışma yaratacak! 'İlk kez gördük'

Çalışanlar dikkat! 6 bin liraya yükseldi

Çalışanlar dikkat! 6 bin liraya yükseldi

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürcan tartışılan afişle ilgili konuştu

Belediye başkanı tartışılan afişle ilgili konuştu

AK Parti Belediye Başkan adayı Tahir Özatak hayatını kaybetti

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yoksa ben bakan olurdum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bakan Gül: ABD'deki FETÖ soruşturması farklı gelişmelere gebe

Bakan Gül açıkladı: Soruşturma farklı gelişmelere gebe

CHP'li isimden dikkat çeken Erdoğan çıkışı: İsterse il yapabilir

CHP'li isimden dikkat çeken çıkış: Erdoğan yapabilir ama...

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.