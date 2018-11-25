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Uçurumdan yuvarlanan otomobil teknenin üzerine düştü: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 05:55 | Son Güncelleme

Adana'da uçurumdan yuvarlanan otomobilin marinadaki teknenin üzerine düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Adana'da uçurumdan yuvarlanan otomobilin teknenin üzerine düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 EG 701 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Çoban Dede Türbesi civarında uçurumdan yuvarlanarak Seyhan Baraj Gölü'nde bulunan Güney Marina'daki boş bir teknenin üzerine düştü.

Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, kazada yaralanan 4 kişiyi otomobilden çıkarttı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaklaşık 10 metreden düştüğü belirlenen otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

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