Uçurumdan yuvarlanan patpatın sürücüsü öldü

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN'da, kontrolden çıkıp, 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan patpatın sürücüsü Fiskobirlik Yönetim Kurulu üyesi Halit Ayar (52), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, Tekmezar köyünde meydana geldi. Bektaş Yaylası'ndan Bulancak ilçesi yönüne giden Halit Ayar yönetimindeki patpat, virajda kontrolden çıkıp, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ayar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Fiskobirlik'in 2 dönemdir yönetim kurulu üyesi olan Halit Ayar'ın cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
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