HABER

Uçurumdan yuvarlanan taksideki 2 kişiyi itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 22:54 | Son Güncelleme

VAN'ın Muradiye ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkan taksi, 10 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanarak ters döndü.

MURADİYE (Van), (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkan taksi, 10 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanarak ters döndü. Kazada takside sıkışan 2 kişi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, akşam saatlerinde Muradiye ile Erciş ilçeleri arasında bulunan Karahan Kavşağı'nda meydana geldi. Muradiye ilçesinden Erciş yönüne giden Mehmet Ali Uçar (34) yönetimindeki 04 T 025 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle, 10 metre yüksekliğindeki uçurumdan yuvarlandı. Kazada, takside sıkışan sürücü Uçar ve Mehmet Şerif Aydemir (51), çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Ambulansla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alınırken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuşHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuş
Uçurumdan yuvarlanan taksideki 2 kişiyi itfaiye kurtardıUçurumdan yuvarlanan taksideki 2 kişiyi itfaiye kurtardı
Çanakkale’deki silahlı soyguna 4 tutuklamaÇanakkale’deki silahlı soyguna 4 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Küfür iddiası Aydınus'u yaktı!

Küfür iddiası Aydınus'u yaktı!

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Fenerbahçe'de kavga şoku

Fenerbahçe'de kavga şoku

Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez

Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.