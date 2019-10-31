Uçurumun altındaki kayalıkta kalan 7 keçi kurtarıldı

Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA) - BOLU'nun Gerede ilçesinde, uçurumun altındaki kayalık alanda mahsur kalan 7 keçi, 2 saatlik çalışma sonucu itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Gerede'ye bağlı Karacadağ köyünün Dere Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Büyükada'ya ait 7 keçi, uçurumun altındaki kayalıkta mahsur kaldı. Büyükada, keçilerini kurtaramayınca itfaiyeye haber verdi. İhbarla köye gelen, Gerede ve Bolu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ile AFAD ekipleri, keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Keçiler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu halatla aşağı inen görevliler tarafından kurtarıldı. Keçiler, daha sonra sahibine teslim edildi.

