‘Uçuş Günü’ne son çağrı

Birincinin pilotluk eğitimi ile ödüllendirileceği Red Bull Uçuş Günü başvuruları 10 Nisan 2019 tarihinde sona eriyor. Uçuş heyecanını amatör olarak yaşamak isteyenlerin pilotluk hayaline bir adım daha yaklaşabilmesi için uçuş aracı taslak çizimlerini teslim etmeleri gerekiyor.

6 yıl aradan sonra 30 Haziran Pazar Günü Caddebostan sahilinde İstanbul’u tekrar kanatlar altına almaya hazırlanan 4. Red Bull Uçuş Günü’nde son çağrı geldi. Yapılan duyuruya göre uçuş gününde, dörder kişilik takımlar, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla uçmaya çalışacak ve izleyenler için eğlenceli görüntülere sahne olacak. Katılımcıların, Türkiye’nin en büyük uçuş gününü kaçırmamaları için uçuş aracı taslak çizimlerini 10 Nisan’a kadar redbull.com/ucusgunu adresine yüklemeleri gerekiyor.

En iyi 40 takım yarışacak

Uçuş aracının çizimleri siteye kolayca yüklenebiliyor. Başvuru adımlarını tamamlayarak taslak çizimleri gönderenler arasından seçilecek en iyi 40 takım; 4. Red Bull Uçuş Günü’nde, uçuş deneyimi yaşayacak.