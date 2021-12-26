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Uçuş İptalleri Devam Ediyor

26.12.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’da havayolu şirketleri Pazar günü de yüzlerce uçuşu iptal etmek zorunda kaldı. Binlerce kişi uçuş iptalleri nedeniyle seyahat planlarını değiştirmek zorunda kalıyor. Bu arada New York eyaletinde COVID nedeniyle hastaneye sevk edilen çocuk sayısında önemli oranda artış söz konusu

Amerika’da havayolu şirketleri Pazar günü de yüzlerce uçuşu iptal etmek zorunda kaldı. Binlerce kişi uçuş iptalleri nedeniyle seyahat planlarını değiştirmek zorunda kalıyor.

Üç gündür üst üste yüzlerce uçuş Amerika’da iptal ediliyor.

Nedeni Omicron varyantının hızla yayılması ve bazı uçuş mürettebatının görevlerine gelememesi.

Pazar günü Amerika içinde, Amerika’ya ve Amerika dışına yönelik 700’den fazla uçuş iptal edildi.

Amerika’da Noel tatili seyahatlerin genelde en fazla olduğu dönem ama bu dönem Omicron’un yayılmasına denk gelmiş durumda.

Omicron varyantının hızla yayılması, havayollarında çalışan pilot ve kabin görevlilerinin kendilerini karantina altına almaları gerektirdiği koşulların oluşmasıyla uçuşlar olumsuz etkileniyor.

Delta Havayolları Pazar günü 300’den fazla uçuşunun iptal edildiğini açıkladı.

United Havayolları da yaklaşık 100 uçuşun iptal edildiğini belirtti.

Bir Beyaz Saray yetkilisi uçuş iptallerine rağmen ülkenin geçen yılki Noel’den daha iyi bir durumda olduğunu belirtti ve uçuşların sadece küçük bir kısmının etkilendiğini kaydetti.

Bu arada New York’ta sağlık yetkilileri çocuklarda COVID vakalarının hastaneye sevklerinde son üç haftada kaydedilen rakamların duruma acil müdahale gerektiğini gösterdiğini kaydediyor.

New York Sağlık Hizmetleri Müdürü Dr. Mary Bassett, 5 yaşından büyük bütün çocukların aşılanması gerektiğini belirtti. Bassett’a göre 5 yaş altındakiler çevresindekiler tarafından koruma altına olmalı. Bassett bu yaş grubu altındakilerin yakınlarının ilave doz aşı dahil bütün aşıları olmuş olması gerektiğini ve sürekli maske takmaları gerektiğini kaydediyor.

Bassett, son haftada hastaneye sevk edilen 5-11 yaş arası çocukların aşı olmadıklarının altını çizdi.

Omicron varyantının Amerika'da etkin varyant olmasıyla vaka sayısı ülke genelinde hızla yayılıyor.

Özellikle New York eyaletinde vakaların artık yüzde 90'nından fazlasının Omicron olduğu belirtiliyor.

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