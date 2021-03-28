HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uçuş sırasında bir yolcu uçağın “acil çıkış kapısını” açmaya çalıştı

Uçuş sırasında bir yolcu uçağın “acil çıkış kapısını” açmaya çalıştı

28.03.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da Delhi-Varanasi seferini yapan uçağın acil çıkış kapısı uçuş sırasında bir yolcu tarafından açılmak istendi.

Hindistan’da Delhi-Varanasi seferini yapan uçağın acil çıkış kapısı uçuş sırasında bir yolcu tarafından açılmak istendi. Söz konusu yolcu, mürettebat ve diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi.
Hindistan’da Delhi-Varanasi seferini yapan SpiceJet’e ait uçakta korku dolu anlar yaşandı. Uçağın havada olduğu sırada bir yolcu uçağın acil iniş kapısını açmak istedi. Söz konusu yolcunun hareketi ile uçakta alarma geçilirken, mürettebat ve diğer yolcular söz konusu şahsı etkisiz hale getirdi.

Uçak güvenli şekilde iniş yaptı
Olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, mürettebatın şahsı diğer yolcuların yardımıyla etkisiz hale getirdiği ve uçağın Varanasi Havaalanına güvenli şekilde acil iniş yaptığı aktarıldı. Olay meydana geldiği sırada ise uçakta 89 yolcunun bulunduğu ifade edildi.

Şahıs polise teslim edildi
SpiceJet tarafından yapılan açıklamada ise şahsın Merkezi Endüstriyel Güvenlik Gücü (CISF) ve SpiceJet’in güvenlik personeli tarafından uçağın Varanasi Havaalanına güvenli bir şekilde iniş yapmasının ardından polise teslim edildiği bildirildi.
Yetkililer, şahsın psikolojik rahatsızlığı olabileceğini öne sürdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti
Kısıtlamada parka gitti, polisten kaçarken çocuğunu kaybetti!Kısıtlamada parka gitti, polisten kaçarken çocuğunu kaybetti!
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

AK Parti'den çirkin saldırıya kınama

AK Parti'den çirkin saldırıya kınama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Böylesi görülmedi! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

Böylesi görülmedi! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Diğer Haberler

Bakan Soylu: PKK/YPG’ye, Azez’de büyük darbe

Bakan Soylu: PKK/YPG’ye, Azez’de büyük darbe

Antalya'da sahildeki turiste pasaport kontrolü

Antalya'da sahildeki turiste pasaport kontrolü

Kısıtlamada parka gitti, polisten kaçarken çocuğunu kaybetti!

Kısıtlamada parka gitti, polisten kaçarken çocuğunu kaybetti!

Muğla Büyükşehir Belediyesi 171 itfaiye eri ve zabıta memuru başvuru şartları nelerdir?

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri başvuru şartları

Mutant virüse yakalanan hemşire: Ağır geçirmediğim için şanslıyım

Mutant virüse yakalanan hemşire, yaşadıklarını anlattı

Kirazlı Halkalı metrosu ne zaman açılacak, nereden geçiyor? İşte Kirazlı Halkalı metro güzergahı

Kirazlı Halkalı metrosu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.