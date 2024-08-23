Uçuş trafiğinde 'leylek göçü' tehlikesi! Uçaklar pisti pas geçti... O anlar telsize yansıdı: "Büyük bir leylek sürüsü var"

Leylek sürüleri bulundukları bölgede havalar soğumaya başlayınca daha sıcak iklimlere doğru göç halinde yol alıyor. Ağustos ve eylül aylarında İstanbul üzerinden 1 milyon leylek geçmesi beklenirken Gökhan Artan'ın son paylaştığı habere göre, Pegasus Havayolları’nın PC1212 sefer sayılı Milano’dan ve Kuveyt Havayolları’nın KU157 sefer sayılı Kuveyt’ten İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen uçakları kuş sürüleri nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı. Uçaklar kuşların uzaklaştırılması sonrası güvenli iniş yaptı.

1 MİLYON LEYLEK GÖÇ EDECEK

Ağustos ve eylül aylarında İstanbul üzerinden yaklaşık 1 milyon leylek geçmesi bekleniyor. Sürülerin risk oluşturduğu anlar, pilot ve hava trafik kontrolörlerinin telsiz konuşmalarına yansıyor. Pilotlar, gördükleri kuş sürüleriyle ilgili hava trafik kontrolörlerini bilgilendiriyor.

"BÜYÜK BİR LEYLEK SÜRÜSÜ VAR"

Leylek sürüleri Atatürk Havalimanı’ndaki kalkış trafiğini etkilediği anlar telsize yansıdı. Kalkış için bekleyen bir pilota, Kule’de görev yapan hava trafik kontrolörü, “Büyük bir leylek sürüsü var. Şu an pistin üzerinde gerisi de geliyor. Birkaç dakikalık beklemeniz olacak” dedi.