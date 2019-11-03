Uçuş tutkusuyla kendine pist yaptı

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde paramotor ile uçmak için uygun yer bulamayan Yusuf Hasırcı, greyder ile düzenlettiği alanı pist haline getirip gökyüzü ile arasındaki engelleri kaldırdı.

Elektrik elektronik teknisyeni 36 yaşındaki Hasırcı, 2 yıl önce 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'ne inşa edilen Eğribel Tüneli'nde çalışmak için yaşadığı Trabzon'dan Şebinkarahisar'a geldi. Uçuş yapmaya ilçede de devam etmek isteyen Hasırcı, uçuş kriterlerine uygun yer aramaya başladı. Paramotor ile uçmaya uygun yer tespit eden Yusuf Hasırcı, alanın düzenlenmesi için belediyeden destek aldı.

Greyder ile düzenlenen alanda 200 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde pist oluşturan Hasırcı, piste balık oltalarını kullanarak rüzgar tulumu da yaptı.

- "Çocukluk hayalime 5 yıl önce ulaştım"

Kahramanmaraşlı olan Yusuf Hasırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri içinde uçuş tutkusu olduğunu söyledi.

Trabzon'un turizm merkezlerinden Uzungöl'de yamaç paraşütü yapanlardan etkilenerek uçuş dersleri almaya başladığını ifade eden Hasırcı, çocukluk hayaline 5 yıl önce ulaştığını anlattı.