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Uçuşa hazır olun: Microsoft Flight Simulator'ın fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı!

OYUN HABERLERİ  | 14.07.2020 10:00 | Son Güncelleme

Microsoft'un uçuş simülasyonu Microsoft Flight Simulator'ın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu. Microsoft'un resmi sitesi üzerinden açıklanan fiyat ve çıkış tarihi bilgisine göre, Microsoft Flight Simulator bizleri biraz şaşırtacak.

Uçuşa hazır olun: Microsoft Flight Simulator'ın fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı!

Microsoft Flight Simulator uzun yıllardır havacılık tutkunlarının gözdesi. Microsoft'un da gözünde ayrı bir yeri olan ve bir oyundan çok bir uçuş simülasyona dönüşen Microsoft Flight Simulator'ın artık emekli olma zamanı geldi. Zira Microsoft, 2019 yılında düzenlediği E3 etkinliğinde 2020'nin dinamikleriyle güncellenmiş Microsoft Flight Simulator'ı görücüye çıkardı. Daha kaliteli grafiklere yer veren Microsoft Flight Simulator henüz satışa çıkmadı. Ancak Microsoft Flight Simulator'ın fiyatı ve çıkış tarihi şimdiden belirlendi.

İŞTE MİCROSOFT FLİGHT SİMULATOR'IN FİYATI

Microsoft web sitesinde paylaşılan bilgilere göre Microsoft Flight Simulator üç farklı versiyonla satışa çıkacak. Bu versiyonların adı Standart Edition, Deluxe Edition ve Premium Deluxe Edition olacak. Paketlerin fiyatı ise şöyle:

  • Microsoft Flight Simulator Standard Edition: 350 TL (20 uçak ve 30 havalimanı)
  • Microsoft Flight Simulator Deluxe Edition: 550 TL (5 ek uçak ve 5 ek havalimanı)
  • Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe Edition: 725 TL (10 ek uçak ve 10 ek havalimanı)

Microsoft Flight Simulator Standard Edition

MİCROSOFT FLİGHT SİMULATOR NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Microsoft Flight Simulator 2020, paylaşılan bilgilere göre 18 Ağustos 2020 tarihinde satışa sunulacak. Oyun şimdiden ön siparişe açıldı bile.

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