Uçuşa hazırlanan uçaktan sürpriz bir şekilde indirildiler! Neye uğradıklarını şaşırdılar... Nedeni ise bakın neymiş

İran'ın başkenti Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nda uçuşa hazırlanan bir yolcu uçağında yaşanan olay oldukça dikkat çekti. Aktarılanlara göre, 2 yolcu uçaktan indirildi. Yolcuların uçaktan indirilme gerekçeleri ise "fazla ağırlık" olduğuydu.

UÇAKTAN İNDİRİLEN YOLCUDAN TEPKİ: "HAVA YOLU ŞİRKETİ, HESAP ETMELİYDİ"

Mehr Haber Ajansı'na konuşan ve ismi açıklanmayan yolculardan biri yaşananlara tepki gösterdi. Söz konusu yolcu, "Tahran-Hurem Abad seferine hazırlanan yolcu uçağında fazla ağırlık olduğu gerekçesiyle gönüllü iki kişinin uçaktan inmesi istendi. 2 saat uçakta bekledik. Ben ve bir başka yolcu indik ve uçak Mehrabad Havalimanı'ndan havalandı." dedi.

Hava yolu şirketine tepki gösteren yolcu,"Hava yolu şirketi, bilet satışı esnasında gerekli özeni göstermeli ve uçağın durumunu ve yolcu sayısını hesap etmeliydi." ifadelerini kullandı. (AA)

