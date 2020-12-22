Uçuşlar Askıya Alınan Ülkelerden Gelenler Sıkı Kontrol Altında Tutuluyor

İngiltere’de, Corona virüsün mutasyona uğramış ve daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından Türkiye de İngiltere’yle arasındaki uçuşları, 20 Aralık itibariyle durdurdu. Sağlık Bakanı Koca, 14 Aralık tarihinden itibaren İngiltere’den Türkiye’ye gelen 4 bin 603 kişinin tespit edilerek izolasyona alındığını açıkladı.

Türkiye 20 Aralık itibariyle İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika’yla arasında uçuşları durdurma kararı aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kararın hemen öncesinde bu ülkelerden gelen 335 kişinin de tespit edilerek sağlık kontrolünden geçirildiklerini ve PCR testlerinin yapıldığını açıkladı.

Bu yolcular test sonuçları negatif dahi çıksa izolasyona alındı. Yolculara 7. Gün yeniden PCR testi yapılacak.

Sağlık Bakanı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “İngiltere’de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika’dan ülkemize uçuşların askıya alındığını ve o an itibariyle havada olan yolcular için de tedbirlerimizi duyurmuştuk. Önceki gece bu ülkelerden ülkemize giriş yapan 335 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve PCR testi yapılmıştır. Yolculara 1. ve 7. Günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır. 14 Aralık’tan itibaren İngiltere’den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır. 4.603 yolcunun bilgileri siteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır” bilgisini verdi.

Corona virüsün mutasyona uğramış bir versiyonunun görüldüğünün açıklanması üzerine Türkiye’yle birlikte çok sayıda ülke de özellikle İngiltere’yle arasındaki uçuşları askıya aldı.

