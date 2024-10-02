Japonya'da uçuşlar durduruldu, panik yaratan anlar yaşandı... Gerçek sonradan ortaya çıktı

Japonya'da bulunan Miyazaki Havaalanı'nda sabah saatlerinde meydana gelene patlamanın nedeni belli oldu. Polis ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) tarafından yapılan ilk incelemelerde patlamaya 2. Dünya Savaşı döneminden kalma 227 kiloluk ABD yapımı bir bombanın neden olduğu belirlendi.

RİSK YOK DENİLDİ AMA...

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi konuyla ilgili yaptığı açıklamada olay yerinde teknik incelemelerin sürdüğünü belirterek, “İkinci bir patlama riski yok” ifadelerini kullandı. Hayashi, onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Miyazaki Havaalanı'nın yarın sabah itibariyle yeniden faaliyete geçmesinin beklendiğini belirtti.

Miyazaki Havaalanı yönetimi ise yaşanan olay nedeniyle bugün yapılması planlanan 66 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Miyazaki Havaalanı'nda daha önce de savaş döneminden kalma ABD yapımı mühimmat bulunduğu öğrenildi.

7 METRELİK ÇUKUR OLUŞTU

Japonya'nın Miyazaki Havaalanı'nın pist ve apron arasında bulunan taksi yolu bölümünde yerel saatle 08.00 sıralarında patlama meydana geldi. Nedeni bilinmeyen patlama sonrasında 7 metre çapında ve 1 metre derinliğinde çukur oluştuğu açıklandı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı ancak uçuşlar askıya alındı. Patlamamış mühimmat şüphesi nedeniyle olay yerine Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) bağlı bomba uzmanları sevk edildi.

RİSK DEVAM EDİYOR MU?

Kyodo'nun haberine göre, eskiden Japon İmparatorluğu Donanmasının üslerinden biri olan havalimanı, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış ABD yapımı bombaların bulunmasından sık sık etkilenmiş; havalimanında 2011'de 2, 2021'de ise patlamamış bir bomba bulunmuştu.

(İHA)

Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır