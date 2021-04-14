Uçusu olanlar ne yapacak? Uçak bileti olanlar sokağa çıkabilecek mi? THY açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Ramazan ayı boyunca şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacağı açıklandı. Önceden planlı uçuşu olan vatandaşlar arama motorları üzerinden Uçusu olanlar ne yapacak? Uçak bileti olanlar sokağa çıkabilecek mi? İşte, THY'den seyahat açıklaması...

UÇAK BİLETİ OLANLAR SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?

THY'den seyahat kısıtlamasına ilişkin gelen açıklama şöye:

"Değerli misafirlerimiz, sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler."

