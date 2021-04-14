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Uçusu olanlar ne yapacak? Uçak bileti olanlar sokağa çıkabilecek mi? THY açıkladı

14.04.2021 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 Nisan itibari ile uygulanmaya başlanacak olan seyahat kısıtlaması gündemde en çok merak edilen konulardan biri oldu. Planlı uçuşu olan vatandaşlar arama motorları üzerinden "Uçusu olanlar ne yapacak?" , "Uçak bileti olanlar sokağa çıkabilecek mi?" sorularını araştırmaya başladı. THY tarafından konuya ilişkin açıklama getirildi. İşte, ayrıntılar...

Uçusu olanlar ne yapacak? Uçak bileti olanlar sokağa çıkabilecek mi? THY açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Ramazan ayı boyunca şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacağı açıklandı. Önceden planlı uçuşu olan vatandaşlar arama motorları üzerinden Uçusu olanlar ne yapacak? Uçak bileti olanlar sokağa çıkabilecek mi? İşte, THY'den seyahat açıklaması...

UÇAK BİLETİ OLANLAR SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?

THY'den seyahat kısıtlamasına ilişkin gelen açıklama şöye:

"Değerli misafirlerimiz, sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) seyahat kısıtlaması

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