Ucuz ama iddialı: Samsung Galaxy M01s tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung, Samsung Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra üzerinde çalışmalarını sürdürüyor şu sıralar. Ancak bu Samsung'un diğer telefonlarını tanıtmayacağı anlamına gelmiyor. Giriş, orta ve üst segmentte akıllı telefonları bulunan Samsung, bu kez ise giriş seviyesine odaklandı ve Samsung Galaxy M01s'i resmen tanıttı.

SAMSUNG GALAXY M01S ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy M01s özellikleri arasında 6,2 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlüğünde TFT LCD bir çentikli ekran var. Yüksek kalitede görüntüler sunamayan TFT ekranlar artık geride kaldı zannediyorduk ancak anlaşılan o ki hala kullanılabiliyor. Bunun bir nedeni de maliyeti düşürmek olsa gerek. Ekran detaylarından sonra telefonun bir de kalbine inelim. Burada işler daha iyi. Zira, Samsung Galaxy M01s'in kalbinde MediaTek Helio P22 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 32 GB dahili depolama alanı günümüz şartlarında yeterli olabilir fakat önümüzdeki yıllarda bu depolama alanı kullanıcılara yeterli gelmeyebilir. İşte bu nokta da telefonun MicroSD kart desteği devreye giriyor ve Galaxy M01s'in dahili depolaması microSD kart desteğiyle birlikte 512 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Galaxy M01s gücünü ise 4.000 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor.