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Ucuz ama iddialı: Samsung Galaxy M01s tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.07.2020 16:30 | Son Güncelleme

Samsung, Samsung Galaxy M01s'in üzerindeki örtüyü kaldırdı. Samsung Galaxy M01s, Amiral gemisi sınıfında olmasa da kullandığı donanım ile, özellikle de fiyatıyla dikkatleri çekiyor. Peki Samsung Galaxy M01s özellikleri neler? Samsung Galaxy M01s fiyatı ne kadar?

Ucuz ama iddialı: Samsung Galaxy M01s tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung, Samsung Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra üzerinde çalışmalarını sürdürüyor şu sıralar. Ancak bu Samsung'un diğer telefonlarını tanıtmayacağı anlamına gelmiyor. Giriş, orta ve üst segmentte akıllı telefonları bulunan Samsung, bu kez ise giriş seviyesine odaklandı ve Samsung Galaxy M01s'i resmen tanıttı.

SAMSUNG GALAXY M01S ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy M01s özellikleri arasında 6,2 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlüğünde TFT LCD bir çentikli ekran var. Yüksek kalitede görüntüler sunamayan TFT ekranlar artık geride kaldı zannediyorduk ancak anlaşılan o ki hala kullanılabiliyor. Bunun bir nedeni de maliyeti düşürmek olsa gerek. Ekran detaylarından sonra telefonun bir de kalbine inelim. Burada işler daha iyi. Zira, Samsung Galaxy M01s'in kalbinde MediaTek Helio P22 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 32 GB dahili depolama alanı günümüz şartlarında yeterli olabilir fakat önümüzdeki yıllarda bu depolama alanı kullanıcılara yeterli gelmeyebilir. İşte bu nokta da telefonun MicroSD kart desteği devreye giriyor ve Galaxy M01s'in dahili depolaması microSD kart desteğiyle birlikte 512 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Galaxy M01s gücünü ise 4.000 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor.

Samsung Galaxy M01s

Galaxy M01s'in kameralarına odaklanalım biraz da. Samsung'un yeni uygun fiyatlı telefonu çift kamera ile geliyor. Bu kameralardan ilki 13 MP çözünürlüğündeyken, diğeri ise 2 MP çözünürlüğünde. 2 MP çözünürlüğündeki ikincil kamera derinlik sensörü olarak çalışıyor. Telefonun ekranındaki çentik kısmında ise 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera var. Samsung Galaxy M01s'in kameralarının iyi bir performans vereceğini kestirmek mümkün, tabi fiyatına ve aynı fiyat aralığındaki rakiplerine göre.

Samsung Galaxy M01s kamera

SAMSUNG GALAXY M01S FİYATI

Samsung Galaxy M01s fiyatı 130 dolar olarak açıklandı. Android 9 Pie işletim sistemiyle gelen telefon, gri ve açık mavi olmak üzere iki farklı renklerle satışa çıkacak.

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