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Ucuz biletle 13 yılda 36 farklı ülke gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 11:35 | Son Güncelleme

Elazığ’da her gün en az 20 kilometre yürüyüş yapan 3 çocuk babası Mehmet Ali Denkçeken, bazen 2 ay, bazen de 1 yıl öncesinden aldığı biletlerle 36 ülkeyi ucuza gezdi.Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapan 3 çocuk babası Mehmet Ali Denkçeken (43), 30 yaşında kendisine yurt dışını gezme hedefi koydu.

Elazığ’da her gün en az 20 kilometre yürüyüş yapan 3 çocuk babası Mehmet Ali Denkçeken, bazen 2 ay, bazen de 1 yıl öncesinden aldığı biletlerle 36 ülkeyi ucuza gezdi.
Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapan 3 çocuk babası Mehmet Ali Denkçeken (43), 30 yaşında kendisine yurt dışını gezme hedefi koydu. Hedefi doğrultusunda gezmeye başlayan Denkçeken, 13 yılda 36 faklı ülke gezdi. Uçak bileti araştırma, konaklama ve harita için 12 farklı cep telefonu uygulaması kullanan Denkçeken, bazen 2 ay, bazen ise 1 yıl öncesinden ucuza uçak bileti alarak gezilerinin maliyetini düşürdü. 250 TL’ye saat alıp promosyonla bedava Barcelona’yı ve 1 yıl önceden 126 Tl’ye aldığı gidiş geliş uçak biletiyle de İtlaya’yı gezen Denkçeken, gittiği yerlerde bazen misafir kabul eden evlerde, bazen de yatakhane tarzı yerlerde kalarak birçok gezisini çok az maliyetle tamamladı. Eşiyle 12, çocuklarıyla da 4 ülke gezen Denkçeken, bu seneki gezeceği ülkeler ile bu sayıyı 40’a tamamlamayı hedefliyor.
Çocukluğundan beri gezmeyi çok sevdiğini anlatan Mehmet Ali Denkçeken, “Çevremizde ailemizde yabancı evliliği olanlar vardı. Arkadaşlarımın da genelde hepsi okumuş ve yurt dışına giden gelen kişiler. Bu yüzden 30 yaşında böyle bir karar vermiştim. Kendime bunu bir vizyon oluşturmuştum. 30 yaşında gezmeye başladım, 43 yaşındayım ve 13 yılda 36 ülkeye gittim. Bazı ülkelere 3, 4 ve 5 kez gittim. Ama totalde 36 farklı ülkeye gittim" dedi.

12 ayrı uygulamayı kullanarak ucuza yurt dışı tatili yapıyor
Danimarka, İsveç, Almanya, Hollanda, Belçika, Andora, Lüksemburg, İspanya, İtalya, Yunanistan, Karadağ, Estonya, Letonya, Polanya, Ukrayna olmak üzere tüm Avrupa’yı gezdiğini söyleyen Denkçeken,
"Şuana kadar bunun tüm finansmanını ben kendim sağlıyordum. Ucuz uçak biletleri kolluyorum, alır almaz da konaklama ve nereleri gezeceğim yerlerin araştırmasını yapıyorum. Birinci önceliğim ucuz uçak. Harita, uçak bileti araştırma ve konaklama için yaklaşık 12 tane uygulama kullanıyorum. Aslında nerede konaklayacağım ve gezeceğim, tamamen o gezideki maddi durumumla alakalı. Eğer bütçem çok kısıtlı ise evinde misafir kabul etmek isteyen insanların oluşturduğu platformlar var. Onların üzerinden birilerini buluyorum. Eğer biraz param varsa yatakhane tarzı yerler var. Biraz daha bütçem iyiyse otellerde kalıyorum. O anki gezi bütçeme bağlı. Eşimle 12 ve çocuklarımla 4 ülkeye gittim. Aile ile gidince bütçe artıyor ve her yerde kalınamıyor, gidilemiyor. Genelde yalnız veya arkadaşlarımızla gidiyorum. Bu yaz 9 ülkeye gideceğim. Fakat bu 9 ülkeden 4 tanesi ilk gittiğim ülkeler ve diğerleri daha önce gittiğim yerler olacak. Bu yaz sonu gittiğim farklı ülke sayısı 40 olacak” diye konuştu.

Barcelona’ya bedava, İtalya’ya 126 TL’ye gidip geldi
Bazen 2 ay, bazen de 1 yıl öncesinden bilet aldığını belirten Denkçeken, “Tamamen nasıl ucuz bilet bulursam ona göre değişiyor. Bundan 4 yıl önce bir saat firması vardı. Saat firması 250 TL ve üzeri saat alanlara uçak bileti ücretsiz veriyordu. Bir saat alarak Barcelona’ya 250 TL’ye gidiş geliş uçak bileti almıştım. Bir defa İtalya’ya çok ucuza altım. 126 TL’ye gidiş geliş uçak bileti almıştım. Benim normalde gezme mantığım yürüyerek gezmektir. Birbirine yakın olan yerlerde de olduğu için genelde hiç toplu taşıma araçları kullanmıyorum. Bir gün rekorum yürüyerek 43 kilometre. Ama minimum 20 kilometre ile 43 kilometre arasında geziyorum” ifadelerini kullandı.

Ucuz biletle 13 yılda 36 farklı ülke gezdi

Ucuz biletle 13 yılda 36 farklı ülke gezdi

Ucuz biletle 13 yılda 36 farklı ülke gezdi

Ucuz biletle 13 yılda 36 farklı ülke gezdi

Ucuz biletle 13 yılda 36 farklı ülke gezdi

Ucuz biletle 13 yılda 36 farklı ülke gezdi

Ucuz biletle 13 yılda 36 farklı ülke gezdi

Ucuz biletle 13 yılda 36 farklı ülke gezdi

Ucuz biletle 13 yılda 36 farklı ülke gezdi

Ucuz biletle 13 yılda 36 farklı ülke gezdi

Ucuz biletle 13 yılda 36 farklı ülke gezdi

Ucuz biletle 13 yılda 36 farklı ülke gezdi

Ucuz biletle 13 yılda 36 farklı ülke gezdi

Ucuz biletle 13 yılda 36 farklı ülke gezdi

Ucuz biletle 13 yılda 36 farklı ülke gezdi

Ucuz biletle 13 yılda 36 farklı ülke gezdi

Ucuz biletle 13 yılda 36 farklı ülke gezdi

Ucuz biletle 13 yılda 36 farklı ülke gezdi

Ucuz biletle 13 yılda 36 farklı ülke gezdi

Ucuz biletle 13 yılda 36 farklı ülke gezdi

Ucuz biletle 13 yılda 36 farklı ülke gezdi
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