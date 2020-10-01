Ucuz bir ilacın kasa enjekte edilmesi, 'kazalardaki ağır kanamalı binlerce kişiyi kurtarabilir'

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, kaza sonrası ağır kanamalı hastalara yapılacak basit bir enjeksiyonun binlerce yaşamı kurtarabileceği sonucuna varıldı.

Times gazetesinde yer alan habere göre, ucuz ve yaygın bulunan ve kanın pıhtılaşmaya teşvik eden traneksamik asit (TXA) yaralı kurbanlara bir saat içinde verilirse, ölümleri üçte bir oranında azaltabilir.

Çalışmada, her 15 dakikalık gecikmede ilacın yaşam kurtarma potansiyelinin yüzde 15 azaldığı belirtilirken, şu anda İngiltere'de yaralıların sadece yüzde 3'üne kazadan sonraki bir saatlik sürede bu ilacın uygulandığı kaydedildi.

Şu andaki standart uygulama, TXA'nın kaza kurbanlarına damar yolu açılarak verilmesi.

Ancak İngiliz Anestezi Dergisi adlı bilimsel yayında yer alan çalışmaya göre TXA, tıpkı grip aşısı gibi basit bir kas enjeksiyonuyla da uygulanabiliyor.

Çalışmayı yapan ekibin başındaki, Londra Hijyan ve Tropikal Tıp Okulu'ndan Dr. Ian Roberts. "Kas içine zerk edilen TXA travma ölümlerine karşı bir aşı gibi. Acil bir TXA enjeksiyonu ciddi bir yaralanmadan sonra hayat kurtarabiliyor, ancak hastalar yeterince hızlı nakledilemiyor. İlk müdahale ekiplerinin yapacağı hızlı bir kas içi enjeksiyonu, yaşamla ölüm arasındaki fark anlamına gelebilir" diyor.