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"Ucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik örneği"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 16:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: - "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı 'Anma Günü' ilan etmesi ucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik örneğidir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı 'Anma Günü' ilan etmesinin ucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik örneği olduğunu belirtti.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı 'Anma Günü' ilan etmesi ucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik örneğidir." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun ayrıca paylaşımında Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasına da yer verdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter

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