HABER

Ucuz diye alıp çocuğunuzu hasta etmeyin

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 11:12 | Son Güncelleme

Anne ve babalar, hassas cilde sahip bebek ve çocuklarınız için kıyafet seçimi yaparken, ürünün ucuzluğu değil, çocuğunuzun sağlına zarar verip vermediğine bakılması gerekiyor.Ucuz diye yapılan bilinçsiz kıyafet seçimi bebek ve çocukların sağlığını tehlikeye sokuyor.

Anne ve babalar, hassas cilde sahip bebek ve çocuklarınız için kıyafet seçimi yaparken, ürünün ucuzluğu değil, çocuğunuzun sağlına zarar verip vermediğine bakılması gerekiyor.
Ucuz diye yapılan bilinçsiz kıyafet seçimi bebek ve çocukların sağlığını tehlikeye sokuyor. Özellikle hassas cilde sahip yeni doğan bebeklerde cilt sorunları ile kansere kadar giden hastalıklara neden olabilecek ucuz bebek ve çocuk kıyafetleri ve taklit ürünler tehlike saçıyor. Bu tür seçimler sonrasında çocukların büyük cilt sorunları ve rahatsızlıklar ile karşı karşıya kalacağını belirten bebekperisi.com Genel Müdürü Caner Çakı, özellikle caddelerdeki kaldırımlarda ve pazarlarda satılan ürünlerin kontrolden geçmediğini ve hassas cilde sahip bebeklerin cilt sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti. Çakı, “Pazardan 3 liraya alınan bir ürün için kontrolden geçmiş ve sağlıklı dememiz mümkün değil. Çünkü bebek cildi hassas ve bir o kadar da savunmasız oluyor. Sağlıksız bir ürünü alarak, hassas cilde sahip olan bebek ve çocuklarınızın sağlığını da tehlikeye atmış oluyorsunuz” dedi.

“Ürün alırken sertifikaya mutlaka bakılmalı”
Özellikle bebek ürünlerinde seçim yapılırken sertifikalarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Caner Çakı, “Bilinçli anne babalar bebek ve çocuklarına kıyafet seçerken kendilerine hep aynı soruyu sorarlar; bu ürün acaba sağlıklı mı? Bebeğime zarar verir mi? Birçok alternatif ürün arasından doğru olanı seçmek çoğunlukla zorlaşır. Bu ürünlerin sağlıklı ve zararsız olduklarını anlamak aslında çok kolay öncelikle güvenilir yerlerden alış veriş yapılması gerekiyor. Yapılan satın almalarda ürünün özelliklerine bakılarak sertifikalarına dikkat edilmesi de en önemli faktörlerden biridir. Biz ürünlerde bebek cildine zararı olmayan yüzde 100 coton olanları tercih ediyoruz. Çocuğunuzun narin cildine temas edeceği için ürünler en iyi kumaşlardan üretilmiş olmalıdır. Özellikle iç giyim ürünlerin tamamı çocukların cildi ile temas ettiği için bu ürünlerin kontrolden geçen sağlıklı kumaşlardan tasarlanmış olması çok önemli. Kıyafetlerin doğal ipliklerden imal edilmiş olması ve kıyafetlere yapılan baskılarda kanserojen ve alerjik maddeler bulunmaması hayati önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

“Bu önerileri aklınızdan çıkarmayın”
Bir ürün almadan önce dikkat edilmesi geren en önemli adımların başında fiyat ve ürünün kalitesi geldiğini ifade eden Çakı, “Genellikle ürünleri alırken yüzde 100 coton yani pamuk olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu ürünlerin fiyatları ile de pazarda satılan ürünlerin fiyatları aynı olamaz. Pazardan alınan kıyafetlerde bebeklerinizin sağlığını olumsuz etkileyeceğini mutlaka ve mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Yüzde 100 pamuktan üretilen bir ürün almak çocuğunuzun sağlığını olumlu yönde etkileyeceğini hiç bir zaman aklınızdan çıkartmayın” dedi.

PARTNERDev pastalı dolarlı düğün! Dev pastalı dolarlı düğün!
Kadına Yönelik Şiddet Neden Azalmıyor?Kadına Yönelik Şiddet Neden Azalmıyor?
Kaza yaptığı kamyoneti bırakıp kaçtıKaza yaptığı kamyoneti bırakıp kaçtı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'daki adliyede korkunç olay! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kesti

Korkunç! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kesti

İnsanlık dışı olay! Kendisini ihbar eden genç kızı benzin döküp yaktı

İnsanlık dışı olay! Genç kızı benzin döküp yaktı

Sakarya'daki 453 kiloluk domuzu görenler gözlerine inanamadı

453 kiloluk domuzu görenler gözlerine inanamadı

MSB fotoğraflarıyla duyurdu: Resulayn'da yeni tüneller tespit edildi

MSB fotoğraflarıyla duyurdu: Resulayn'da yeni tüneller tespit edildi

İzmir'de ambalaj deposunda yangın

Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor

İstanbul Sarıyer'de şaşırtan görüntüler! Yaban domuzlarını elleriyle besliyorlar

İstanbul Sarıyer'de şaşırtan görüntü! Elleriyle besliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.