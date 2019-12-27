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  4. "Ucuz dolar temini" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

"Ucuz dolar temini" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 14:42 | Son Güncelleme

"Ucuz dolar temini" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde "ucuz ABD doları temin etme" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Burdur'dan Yaban Mahallesi'ndeki eve giden İ.O, "ucuz ABD doları temin edeceklerini" söyleyen 4 kişiye 135 bin lira verdi.

Dolarları getireceklerini belirterek evden ayrılan iki şüphelinin geri dönmemesi üzerine İ.O, durumu Karakuzu Jandarma Karakolu ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, zanlılardan F.K. ve A.K'yi söz konusu evde, B.A'yı da kaçtığı otomobilde 25 bin lirayla yakaladı.

Şüpheliler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Suriye uyruklu zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık gözaltı ucuz dolar

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