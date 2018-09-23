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"Ucuz döviz alıyorum" bahanesiyle dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 20:22 | Son Güncelleme

Döviz büroları ve bazı iş insanlarından para topladığı, çalıştığı iş yerinden yüklü miktarda para aldığı öne sürülen banka müdürü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı bankadan, döviz bürolarından ve iş insanlarından aldığı paralarla kayıplara karıştığı öne sürülen banka müdürü İzmir'de gözaltına alındı.

"Ucuz döviz alıyorum" diyerek döviz büroları ve bazı iş insanlarından para topladığı, çalıştığı iş yerinden de yüklü miktarda para aldığı iddiasıyla aranan banka müdürü A.İ. İzmir'de yakalandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, zimmet ve görevi kötüye kullanma suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğünün başarılı çalışmalarıyla A.İ'nin İzmir'de yakalandığı belirtilerek, "Soruşturma kapsamında şüphelinin kardeşi olan bir kişi tutuklanmış, şüphelinin amcası da bugün yakalanmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir banka müdürü, 2 gün önce çalıştığı bankadan, döviz bürolarından ve iş insanlarından aldığı paralarla kayıplara karışmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya banka dolandırıcılık gözaltı

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