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"Ucuz döviz alıyorum" bahanesiyle dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 22:11 | Son Güncelleme

Döviz büroları ve bazı iş insanlarından para topladığı, çalıştığı iş yerinden yüklü miktarda para aldığı öne sürülen banka müdürü ile 3 şüpheli Alanya'ya getirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde "ucuz döviz alıyorum" diyerek döviz büroları ve bazı iş insanlarından para topladığı, çalıştığı iş yerinden de yüklü miktarda para aldığı iddiasıyla aranan banka müdürü ile 3 şüpheli Alanya'ya getirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "zimmet" ve "görevi kötüye kullanma" suçları kapsamında aranan A.İ'nin Yunanistan'a kaçma girişimi sırasında Torbalı ilçesinde bir kafeteryada buluşma sırasında İzmir ve Alanya polisi tarafından yapılan operasyonda, A.İ. ile amcası İ.A. ve insan taciri oldukları iddia edilen A.G. ve A.Y.O. yakalandı.

Şüpheliler, İzmir'deki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Alanya ilçesine getirildi.

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