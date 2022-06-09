HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ucuz ekmek satan fırına silahlı saldırı düzenlemişti! İfadesi ortaya çıktı

Ucuz ekmek satan fırına silahlı saldırı düzenlemişti! İfadesi ortaya çıktı

09.06.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir fırıncı, 4 liralık ekmeği 2,5 liraya sattığı iddia eilen bir başka fırına tüfekle ateş açmıştı. Meslektaşı Osman Soylu'yu önce tehdit eden, sonra da saldırı düzenleyen İ.A. ifadesinde, "ucuz ekmek satmaması için uyardım. Ancak o dinlemedi, satmaya devam etti" dedi.

Ucuz ekmek satan fırına silahlı saldırı düzenlemişti! İfadesi ortaya çıktı

Akıllara durgunluk veren olay, dün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi Sütçüler Mahallesi'nde meydana geldi.

Osman Soylu'ya ait fırına gelen İ.A., aracının arka koltuğundan aldığı tüfekle içeri girdi. 4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı gerekçesiyle Osman Soylu ve ailesini ölümle tehdit eden İ.A., ardından dışarı çıkıp, iş yerine ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, dondurma dolabını delip, geçti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobiline binen İ.A. kaçtı.

7386772f3e625d90c6b6d294a0016b4a

"UYARDIM ANCAK DİNELEMEDİ"

Saldırı sonrası harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli İ.A.'yı suç aleti tüfekle birlikte yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında polise ifade veren İ.A, "Onu ucuz ekmek satmaması için uyardım. Ancak o dinlemedi, ısrarla satmaya devam etti. Bu yüzden kendimi tutamadım. Böyle bir işe kalkıştım" diye konuştu.

Üsküdar'da iş görüşmesinde taciz iddiası! &quot;İmdat, tecavüz etmeye çalışıyorlar&quot;Üsküdar'da iş görüşmesinde taciz iddiası! "İmdat, tecavüz etmeye çalışıyorlar"

İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)

b222aa0da1d1b327063779971806ec7e

cc4e6b7ff5ab90e3ee46aeb9923ad1fc

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'ndan kritik çağrı! 'Tek yol var' diyerek duyurduKılıçdaroğlu'ndan kritik çağrı! 'Tek yol var' diyerek duyurdu
Nuray'ı katleden cani: Zayıf olduğu için bana direnemediNuray'ı katleden cani: Zayıf olduğu için bana direnemedi
Milyarlarca dolar değerinde! 200 tona yakın altın varMilyarlarca dolar değerinde! 200 tona yakın altın var
Anahtar Kelimeler:
antalya silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Piyasalar için 3 dev kurumdan çok kritik uyarı

Piyasalar için 3 dev kurumdan çok kritik uyarı

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yolda

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yolda

AB resmen onayladı! Bir dönem sona eriyor

AB resmen onayladı! Bir dönem sona eriyor

AK Partili isimden 'yüzde 25' kararına tepki

AK Partili isimden 'yüzde 25' kararına tepki

Millet İttifakı'nda çatlak! İYİ Partili isimden dikkat çeken Kılıçdaroğlu açıklaması

Millet İttifakı'nda çatlak! İYİ Partili isimden dikkat çeken Kılıçdaroğlu açıklaması

Polis merkezinde akılalmaz olay! Avukat...

Polis merkezinde akılalmaz olay! Avukat...

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.