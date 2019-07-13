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Ucuz ekmek satan fırıncı mahkeme kararı sonrası zam yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 17:46 | Son Güncelleme

 BURSA'da, 400 gram ekmeği 1 TL'ye satan ancak diğer fırıncılar tarafından haksız rekabet iddiasıyla suçlanıp, mahkemeye verilen fırıncı Kazım Balaban, davayı kaybetti.

Ucuz ekmek satan fırıncı mahkeme kararı sonrası zam yaptı

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA) - BURSA'da, 400 gram ekmeği 1 TL'ye satan ancak diğer fırıncılar tarafından haksız rekabet iddiasıyla suçlanıp, mahkemeye verilen fırıncı Kazım Balaban, davayı kaybetti. Balaban, mecburi zam yapıp, ekmek fiyatını 1,25 TL'ye çıkardı.
Mustafakemalpaşa ilçesinde fırıncılık yapan Kazım Balaban, 30 yıldır unu peşin satın alıp, kira ve komisyon ödemediği için ucuz fiyatla ekmek satıyordu. Balaban'ın 1 TL'ye satması nedeniyle ilçe halkı, ekmeği buradan alıyordu. Durumu öğrenen diğer fırıncılar, şikayetçi oldu. Balaban hakkında 'haksız rekabet yapmak' suçlamasıyla dava açıldı. Uzun süre, ucuz ekmek satmak için mücadele eden Balaban, davayı kaybetti. Bunun üzerine Balaban zam yapmak zorunda kaldı.
Balaban kararı iş yerinin duvarına astığı yazıyla duyurdu. 30 yıldır bu fırından ekmek alan müşteriler de karara tepki gösterirken, 1 TL'ye satılan 400 gram ekmek 1,25 TL'ye, 2 TL'ye satılan 800 gram ekmek ise 2,50 TL'ye satılmaya başlandı.

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Ucuz ekmek satan fırıncı mahkeme kararı sonrası zam yaptıUcuz ekmek satan fırıncı mahkeme kararı sonrası zam yaptıUcuz ekmek satan fırıncı mahkeme kararı sonrası zam yaptıUcuz ekmek satan fırıncı mahkeme kararı sonrası zam yaptı

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