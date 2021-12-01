"Ucuz iPhone" için geri sayım! Tarih verdiler

Apple iPhone ailesini eskisi gibi bir değil, birkaç model üzerinden şekillendirmeye başladı. Şimdilerde ise Apple'ın yeni bir iPhone SE modeli üzerinde (iPhone SE 3) çalıştığına dair bazı söylentiler var. Kimileri yeni modelin iPhone XR'ın tasarımını benimseyeceğini, kimileri ise tasarımda herhangi bir değişiklik olmayacağını ve telefonun iPhone SE 2020 gibi bir tasarıma sahip olacağını öne sürüyor. iPhone SE 3'ün tasarımına dair henüz kesin bir bilgiye sahip olamasak da, iPhone SE'nin çıkış tarihi ile alakalı yeni bir rapora sahibiz.

İŞTE iPHONE SE 3 İÇİN VERİLEN TARİH

Tayvanlı araştırma firması TrendForce'un raporuna göre, Apple, üçüncü nesil iPhone SE'yi piyasaya sürmeyi planlıyor. Raporda şirketin yeni iPhone'u 2022'nin ilk çeyreğinde piyasaya süreceğini aktarılıyor. Eğer bu tahmin doğru ise cihazın mart ayının sonuna kadar piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz. Peki yeni iPhone SE hakkında başka neler söyleniyor?

Raporda, üçüncü nesil iPhone SE'nin, Apple'ın "orta sınıf 5G akıllı telefonlar" segmentinde varlık göstermesine yardımcı olacağı aktarılıyor. Tabii ki buradan, yeni iPhone SE'nin 5G desteğine sahip olmasının beklendiği anlamını çıkarıyoruz.

Apple'ın 25 milyon ila 30 milyon adet iPhone SE (2022) üretmeyi planladığı da söylenenler arasında. Ayrıca rapora göre şirket, planladığı gibi 2022'nin üçüncü çeyreğinin sonlarında dört iPhone modelini (Büyük olasılıkla iPhone 14 ismini taşıyacak modeller) piyasaya sürecek.

YENİ iPHONE SE'NİN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Daha önce de söylediğimiz gibi iPhone SE'nin özellikleri konusunda birçok farklı fikir mevcut. Ancak telefonun daha yüksek kapasiteli bir bataryaya, 5G desteğine ve A14 Bionic çipine sahip olması bekleniyor.

