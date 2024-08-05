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  4. 'Ucuz işçi' diyerek işe aldılar! Kayıt dışı çalıştırdıklarına pişman oldular

'Ucuz işçi' diyerek işe aldılar! Kayıt dışı çalıştırdıklarına pişman oldular

05.08.2024 15:54
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05.08.2024 15:54
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Mersin'de kayıt dışı eleman çalıştırdıkları belirlenen 5 farklı iş yerine yasal işlem başlatılarak, toplamda 2 milyon 200 bin lira para cezası kesildi. Kayıt dışı çalışan işçiler arasında 2 çocuğun da olduğu tespit edildi.

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, SGK ve Maliye ekipleri eş zamanlı olarak halka açık işletmelere denetim yaptı. 24 ekip aralarında SPA, sauna, hamam ve masaj salonlarının da olduğu iş yerlerini kontrol etti. 5 farklı iş yerinde 12 kişinin kayıtsız olarak çalıştığını tespit eden ekipler, yasal işlem başlattı. 5 iş yerine SGK ve Gelir İdaresi denetmenleri tarafından toplam 2 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

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2 ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ

1 iş yerinde yaşı küçük 2 çocuğun çalıştığının tespitiyle, çocuklar gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Türkiye'ye giriş kaydı olmaksızın iş yerlerinde çalıştığı saptanan 4 yabancı uyruklu da sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne gönderildi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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