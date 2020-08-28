HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı

Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı

EĞİTİM HABERLERİ  | 28.08.2020 10:08 | Son Güncelleme

Sivas’ta yaşayan Beyzanur, Sena ve Feyza Köksal isimli üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı.

Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı

27 Haziran’da başlayıp 28 Haziran’da sona eren Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. On binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi sona erdi. Kimi öğrenciler yerleşemedikleri için üzülürken kimisi ise istediği bölümü kazandığı için büyük mutluluk yaşadı.

Sivas’ta yaşayan Beyzanur, Sena ve Feyza Köksal kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı. Sivas Fen Lisesinde eğitim gören üçüz kardeşler, hem ailesine hem de Sivas’a büyük gurur yaşattı.

VALİ AYHAN MAKAMINDA KABUL ETTİ

Sivas Valisi Salih Ayhan, kardeşleri makamında kabul ederek ödüllendirdi. Üçüz kardeşleri başarılarından dolayı tebrik eden Vali Ayhan, “Birlikte gösterdiğiniz başarı ile gururlandık. Sizleri, ailenizi ve öğretmenlerinizi kutluyorum’’ dedi. Ayhan, üçüz kardeşlerle bir süre sohbet ettikten sonra kardeşlere ödüllerini verdi. Hayatları boyunca birbirinden ayrılmayan üçüzlerin üçü de tıp fakültesini kazanmış olsa da farklı tıp fakültelerini kazandıkları için yolları ilk kez ayrılmış oldu.

1

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÖğrenci gibi duruyor ama...Yaşını duyan şaşkına döndü!Öğrenci gibi duruyor ama...Yaşını duyan şaşkına döndü!
Hangi okullarda virüs tespit edildi? Hangi okullarda virüs tespit edildi?
ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünya yıldızı golcü...
Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünya yıldızı golcü...
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
18 ilin sağlık müdürüyle görüştü
18 ilin sağlık müdürüyle görüştü
Hakkari'de 'define' heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de 'define' heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
İlginizi Çekebilir
ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!
ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!
Üniversiteler Eylül'de açılacak mı?
Üniversiteler Eylül'de açılacak mı?
Tercih sonuçları açıklandı!
Tercih sonuçları açıklandı!
Açıköğretim Psikoloji bölümü kapanacak mı?
Açıköğretim Psikoloji bölümü kapanacak mı?
MEB öğretmen ilişik kesme nasıl yapılır?
MEB öğretmen ilişik kesme nasıl yapılır?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YÖK'ten flaş karar! DGS'de şartlı kayıt yapılabilecek
YÖK'ten flaş şartlı kayıt kararı!
Boş kontenjanları olan lisans programları! 2020 YKS'de sıfır çeken lisans programları! Yerleşim olmayan lisans bölümleri listesi!
2020 YKS'de sıfır çeken lisans programları!
Hangi okullarda koronavirüs tespit edildi? İşte Eğitim-Sen'den koronavirüs tespit edilen okulların listesi!
Hangi okullarda virüs tespit edildi?
KPSS sınav yerleri belli oldu mu? 2020 KPSS sınav yerleri ve KPSS sınav giriş belgesi
KPSS sınav yerleri belli oldu mu? 2020 KPSS sınav giriş belgesi
ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu! 2020 KPSS sınav giriş belgeleri yayımlandı
2020 KPSS sınav giriş belgeleri yayımlandı
Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kaydı için gerekenler 2020!
İşte üniversite kayıt tarihi ve üniversite kaydı için gerekenler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.