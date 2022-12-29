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'Ucuz seks işçisi' göndermesi şoke etmişti! Cansel Çördük eski aşkı Eser West hakkında konuştu

29.12.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erotik videolarıyla dikkat çeken Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük bu paylaşımlardan birini yapınca eski aşkı Eser West 'Ucuz seks işçisi' göndermesi yaparak şoke etmişti. Cansel bu yoruma yanıt vermemişti ancak ilk kez bir canlı yayında eski aşkı hakkında konuştu.

'Ucuz seks işçisi' göndermesi şoke etmişti! Cansel Çördük eski aşkı Eser West hakkında konuştu

Kısmetse Olur programında tanışan ve aşk yaşayan Eser West ile Cansel Çördük yarışmadan sonra ayrıldı, iki isim de bambaşka hayatlar kurdu. Son dönemde Cansel Çördük müstehcen pozlarını paylaşınca Eser, eski sevgilisi hakkında 'ucuz seks işçisi' göndermesi yaparak şoke etmişti.

Buna rağmen tek kelime etmeyen Cansel ilk kez konuştu. Cansel Çördük TikTok'ta açtığı canlı yayında önce Melis ile yüzleşti ardından ise eski sevgilisi Eser West hakkında yorumda bulundu.

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Kendisine sorulan 'Eser'i aldattın mı?' sorusuna yarışmacı şu yanıtı verdi:

Yıllar sonra barıştılar! "Eski sevgilimi..." Yıllar sonra barıştılar! "Eski sevgilimi..."

"Eser'i aldatmadım. Bu beni suçlu göstermek için ortaya atılan bir iddia. Kendisi öyle bir duyum almış bir yerlerden ama öyle bir şey olmadı..."

"BENİ İLK HAFTADAN ELEYECEKLERDİ"

Cansel "Yarışmaya girerken birinci olacağınız belli miydi?" sorusuna ise "Hayır birinci olacağımız belli değildi. Hatta beni ilk haftadan eleyeceklerdi şans eseri kaldım. Demek ki kaderimde varmış." cevabını verdi.

Ekran Alıntısı

Eser West hakkında Kısmetse Olur Cansel'e soru yağdı. Cansel ise konu hakkında isim vermeden "Bir daha barışmayız. Onu özlemiyorum ama onunlayken yaşadığım duyguları özlüyorum. Umarım o duyguları tekrar biriyle yaşayabilirim. Aşk gerçekti, yaşanılanlar gerçekti. Umarım bir gün tekrar birisine aşık olabilirim. 'Yanlış insan ve yanlış zaman' deniliyor ya, bizimkisi öyleydi" dedi.

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