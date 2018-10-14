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Ucuz takım elbise ile şık görünmek mümkün mü? İşte o tavsiyeler...

14.10.2018 11:25 | Son Güncelleme

Deutsche Welle’nin (DW) stil ikonu Gerhard Elfers, satın alınan ucuz takım elbiseyi daha iyi gösterebilmenin yollarını açıkladı. İşte Elfers'in şık görünmek için verdiği o tavsiyeler...

Ucuz takım elbise ile şık görünmek mümkün mü? İşte o tavsiyeler...

Alman kamu yayıncısı Deutsche Welle’nin (DW) stil ikonu Gerhard Elfers ucuz takım elbiselerden uzak durulmasını tavsiye ediyor.

Elfers’in önerisi kaliteli kıyafetleri indirimdeyken ya da ikinci el mağazalardan almak.

Yine de ucuz takım elbiseyi daha iyi gösterebilmenin bir kaç yolu var. DW Türkçe yayımladığı videoda Elfers’in şık görünmek için verdiği tavsiyeleri aktardı.

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Elfers videoda şunları anlattı:

“Bana hep şunu soruyorlar: Ucuz bir takım elbise ile nasıl şık olunur?

Askıdaki her takım elbise bir inşaat alanı gibidir.

Ucuz takım elbiseleri kötü plastik düğmelerinden tanıyabilirsin. Güvendiğiniz bir terziye gidin, kaliteli ve takım elbisenizle kontrast oluşturacak düğmeler satın alın.

En iyisi gerçek bir boynuzdan ya da inciden olanları. Değişimi hemen fark edeceksiniz.

Hazır terziye gelmişken de, takım elbisenin oturup oturmadığına baktırın. Ceketin bol durmaması gerekiyor.

Detaylara dikkat edin. Ucuz takım elbiselerde kollar geniştir, bunları daraltın. Aradan bakınca güneşi görebilmeniz lazım.

Kol boyunu da ayarlatın. Bir parmak genişliğinde gömlek manşetini görebilmeniz gerekiyor.

Hazır başlamışken: İki kat manşetli gömlekleri de deneyin. Bu gömlekler ortalama bir takım elbiseyi bir sonraki seviyeye taşır. Ama manşet düğmesi konusunu fazla abartmayın. Sonuçta bir mafya babası değilsiniz.”

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Deutsche Welle gerhard elfers ucuz takım elbise moda

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