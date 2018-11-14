Ucuz temizlik ürünlerini, tanınmış markaların paketlerine doldurup satıyordu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, ucuz temizlik ürünlerini tanınmış markaların paketlerine doldurarak yeniden piyasaya süren D.T., jandarma tarafından yakalandı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine, Esentepe köyünde D.T.'nin kömürlükten bozma iş yerine baskın düzenledi. Ucuz deterjanları tanınmış markaların paketlerine doldurup, bir makine yardımıyla kapatarak piyasaya dağıttığı belirlenen D.T., yakalandı. Gözaltına alınan D.T. hakkında 'Sınai Mülkiyet Kanunu'na' istinaden işlem yapıldı. İş yerinde yapılan aramada 80 paket 4,5 kilogram, 15 paket 10 kilogramlık deterjan, 272 kutu 550 mililitrelik şampuan, 72 paket 500 gramlık bulaşık deterjanı ile plastik paketlerin kapatılmasında kullanılan 2 düzeneğe el konuldu.

