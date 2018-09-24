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Ucuza altın almaya çalışan gurbetçi dolandırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 16:15 | Son Güncelleme

ALMANYA'dan tatil için Antalya'ya gelen gurbetçi Dursun Tekin (66), düşük fiyata altın almak isterken, 60 bin lira dolandırıldı.

Ucuza altın almaya çalışan gurbetçi dolandırıldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ALMANYA'dan tatil için Antalya'ya gelen gurbetçi Dursun Tekin (66), düşük fiyata altın almak isterken, 60 bin lira dolandırıldı. Türkiye'ye geldiği gün dolandırıldığını kaydeden Tekin, "Tek amacım, biraz düşük fiyata aldığım altını satıp, kızıma araba almaktı. Elimdeki paradan da oldum" dedi.
Olay, 3 Eylül günü, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Yaşadığı Almanya'dan Antalya'ya tatile gelen ve simitçide karnını doyuran Dursun Tekin'in yanına biri yaklaştı. Kendisini 'Sedat' olarak tanıtan ve Tekin ile bir süre sohbet eden kişi, köylü arkadaşının elinde yaklaşık 80 bin liralık altın olduğu yalanını söyleyerek, 60 bin lira nakit paraya altını verebileceğini söyledi. Teklifin kendisine sıcak geldiğini kaydeden Dursun Tekin, kent merkezinde buluştuğu 2 kişiyle alışverişi tamamlamak için Döşemealtı ilçesine bağlı Evdirhan Mahallesi'ne gitti. Buradaki parkta parayı 2 kişiye veren Tekin, kendisi için getirecekleri altınları beklemeye başladı. Uzun süre altınları bekleyen Dursun, gelen olmayınca dolandırıldığını anlayıp, polise başvurdu.
'ELİMDEKİ PARADAN DA OLDUM'
Yaşadıklarını anlatan Dursun Tekin, "Tek amacım, biraz düşük fiyata aldığım altını satıp, kızıma araba almaktı. Elimdeki paradan da oldum" diye konuştu. Yaklaşık 45 yıldır Almanya'da yaşadığını söyleyen Tekin, "Ülkeme geldiğim gün dolandırıldım" dedi.

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