Ucuza araba sahibi olmanın yolları / En uygun fiyata araç sahibi olmak için 5 harika fikir!

Ucuza Araba Arayanlara En Ucuz Araba ve Ulaşım Araçları Listesi “Ucuza araba sahibi olmak” ve “uygun ulaşım aracı edinmek” bu konuda hemen hepimiz düşünür olduk. Covid-19 süreci, toplu taşımanın cazibesini kaybetmesine neden oldu. İşe gitmek, okula gitmek, ulaşım ihtiyacını sağlamak amacıyla hemen herkes bir ulaşım aracı istiyor. Kişisel ulaşım aracı ihtiyacını, etiketi bol sıfırlı otomobil markaları ile karşılayamayanlar alternatif çözümler arıyor. İşin uzmanlarına danıştık ve uyguna kendi aracına sahip olmanın ya da ulaşım işini uyguna getirmenin yollarını aradık. Sonunda en uygun araba - en uygun araç arayışına beş harika fikir bulduk. Mutlaka dikkate alın… 1. Sıfır Araç Kredisi Çekin! Bildiğiniz üzere Mayıs 2020 itibariyle Devlet eliyle önce kamu bankaları sonra da özel bankalar Cumhuriyet Tarihinin en uygun faiz oranlarıyla kredi vermeye başladı. Eğer bir miktar birikiminiz varsa ve kredi notunuz yetiyorsa sıfır arabanın almanın tam zamanı olabilir. Çünkü hem faiz oranları düştü hem de yıl sonu kampanyaları yaklaşıyor. Burada seçim yaparken donanım seviyesi düşük olanı tercih ederek ve bir önceki yılın model yılına ait olanı tercih ederek olumlu anlamda epeyce fiyat farkı elde edebilirsiniz.

2. İkinci El Taşıt Kredisi Çekin! İkinci el araç kredisi için de pek çok banka aradığınız ödeme koşullarını sunuyor olabilir. Almak istediğiniz ikinci el araç için kredi çekmek üzere hemen araştırma yapıp en düşük araç kredi faiz oranını sunan seçenekle ilerleyebilirsiniz. Ancak ikinci el araba fiyatları gerçekten çok yükseldi ve neredeyse temiz bir ikinci el yerine sıfırını almak daha hesaplı duruyor :( 3. Faizsiz ve Peşinatsız Araç Kredisi Kampanyalarına Bakın! Senetle araba almak - senetle araba kredisi almak gibi farklı adlarla da bilinen bazı sistemler var. Ülkemizde giderek artan bu finans kurumları, araç kredisine kredi notu yetmeyenler ve peşinatı olmayanlar tarafından ilgi görüyor. Bu kurumların şartlarını çok iyi inceleyerek ve size sunulacak seçenekleri yazılı olarak belgelemelerini isteyerek ilerleyin. 4. Hasarlı Araç - Yaşlı Araç Alıp Modifiye Edin! Hasarlı araç almak veya yaşlı ya da hurda araç alıp kullanmak, uzmanlık işidir. Eğer bu konuda bilginiz yoksa ya da tanıdığınız - size yardımcı olacak birileri yoksa hiç kalkışmayın. Ama yapabilirseniz ya da arabalardan anlıyorsanız hurda bir araç alıp yürüyen aksamını kullanılabilir hale getirerek oldukça uyguna bir ulaşım aracına sahip olabilirsiniz. Dezavantajları mı; elbette var. Birkaçı şöyle:

Satmak çok zor olur

Çok yakıt tüketir

Karbon salınımı ve emisyon değerleri nedeniyle vergisi yüksektir. 5. Minik Arabalara Bakın! Pek çok kişi, minik araba deyince Mini Cooper / Volkswagen Beetle / Nissan Micra gibi modelleri düşünür. Bunlar mini sınıfında bulunan lüks otomobillerdir. Kendileri minik olsalar da fiyatları pek öyle değildir. Hatta arabalardan pek anlamayanlar için şaşırtıcı derecede pahalı görünebilirler:) Ancak Hyundai i10’un düşük donanımlısı - Ford Ka gibi daha uyguna alınabilecek modeller var. Bizim “minik arabalara bakın” ile kastımız ise bunlar değil. Ne mi? Bajaj Qute (sıfırının başlangıç fiyatı 38 bin TL)

Regal Raptor (Sıfırı başlangıç fiyatı 13 bin TL) Regal Raptor, piyasadaki en uygun sıfır araç seçeneğidir . Anak aslında bir motosiklet motoruna sahiptir ve kabinli bir motosiklettir.

. Anak aslında bir motosiklet motoruna sahiptir ve kabinli bir motosiklettir. Smart Fortwo (sıfırı 180 bin TL civarında)

Renault Twizy /sıfır 100 TL’den başlıyor) 6. Motosiklet Alın! Motosiklet kullanmayı biliyorsanız ve motosiklet ehliyet varsa, bu trafikte ve bu pahalılıkta araba ile hiç uğraşmayın zaten. Ama bilmiyorsanız da öğrenirsiniz. 7. Scooter Alın! Scooter kullanımı, özellikle büyük şehirlerde iyice arttı. Bir yerden bir yere masrafsız ve bireysel ulaşım sunan scooterların geleceği epey parlak. Özellikle şehir içinde kısa mesafede ilerlemek için tercih edebilirsiniz. Hem trafikte beklemek zorunda kalmazsınız hem de dolmuş ya da otobüse vereceğiniz bilet parası cebinizde kalır. Yağmurlu havalarda da iyi bir yağmurluk aldınız mı, işlem tamam:)