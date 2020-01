“Ucuza arsa alıp kâr elde ediyorum” diyerek Üsküdar esnafını dolandırdı

Çanakkale’de yapımı devam eden köprü bölgesinde çok sayıda ucuza arsa olduğunu ve aldığı arsalardan kısa sürede kâr elde ettiğini söyleyerek Üsküdar’da birçok esnaftan para toplayıp ortadan kaybolduğu iddia edilen Ramazan B. hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan soruşturma başlatıldı. 20 yıldır restoran işleten ve 750 bin lira dolandırılan mağdur Erdoğan Ö, “Bana hediyeler alıyor, sık sık ziyaretime geliyordu. Personellerim ile iyi geçiniyordu, güvenimi kazandı” dedi.

Üsküdar’da kendisini müteahhit olarak tanıtan Ramazan B. iddiaya göre, “Çanakkale’de yeni köprü yapılıyor. Bu köprünün civarındaki köylülerde çok sayıda ucuz arsa oluyor. O köylerde benim adamlarım var. Paraya sıkışan köylüler bana haber veriyor. Aldığım arsalardan kısa sürede iyi kâr elde ediyorum” diyerek birçok esnaftan para topladı ve ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan mağdur esnaflar soluğu savcılıkta aldı.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma

Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ramazan B. hakkında “kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan soruşturma başlatıldı.

Üsküdar’da 20 yıldır restoran işletmeciliği yapan mağdurlardan Erdoğan Ö. savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, “Ramazan B. isimli şahıs restoranıma 2 yıl önce geldi. Restoranıma her gelmesinde hesabı nakit öder ve bolca bahşiş bırakırdı. Bu şekildeki davranışlarından dolayı güvenimi kazandı. Sohbet sırasında ne iş yaptığını sorduğumda, arsa alıp sattığını söyleyerek Çanakkale’de köprü yapıldığı için beraber yatırım yapabileceğimizi, iyi para kazanabileceğimizi teklif etti. İlk başta iş için benden 50 bin lira para istedi. Kendisinden hesap numarası istediğimde bana İbrahim C. isimli şahsın hesap numarasını verdi. Parayı gönderdim. Daha sonra benim hesabıma 70 bin lira para gönderdi. Daha sonra benden 100 bin lira istedi. Bu paranın dönüşü olarak da 130 bin lira gönderdi. Kendisiyle bilgim dahilinde 4-5 iş yaptık. Benim güvenimi iyice kazandı. Her iş sonrasında bana hediyeler vererek güven sağlamaya devam etti” ifadelerini kullandı.