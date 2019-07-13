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Ucuza sattığı ekmeğe mahkeme kararı yüzünden zam yapmak zorunda kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 10:26 | Son Güncelleme

Bursa'da 400 gram ekmeği 1 liraya satarak halkın duasını alan ancak diğer fırıncılar tarafından haksız rekabet iddiasıyla suçlanan fırıncı, mahkemeyi kaybedince zam yapmak zorunda kaldı. Ekmek fiyatları 1,25 liraya çıkarken, fırıncı Kazım Balaban mecburi zammı kapısına astığı yazıyla duyurdu.

Mustafakemalpaşa ilçesinde fırıncılık yapan Kazım Balaban, 30 yıldır unu peşin satın alıp, kira ve komisyon ödemediği için ucuz fiyatla ekmek satıyordu. Vatandaşların takdirini kazanan fırıncı Kazım Balaban, haksız rekabet yaptığı iddiasıyla diğer fırıncılar tarafından mahkemeye verildi.

Görülmemiş olay...Mahkeme kararıyla zam yaptı

Uzun müddet ucuz ekmek satmak için mücadele eden fırıncı, hakkında açılan davayı kaybedince istemeyerek de olsa ekmek fiyatlarına zam yapmak zorunda kaldı. Bunu iş yerinin duvarına astığı yazıyla duyuran Balaban, müşterilerinin büyük desteğini aldı.
30 yıldır bu fırından ucuz ve kaliteli ekmek alan müşteriler ise karara tepki gösterdi. 1 liraya satılan 400 gram ekmek 1 lira 25 kuruşa çıkarken, 2 liraya satılan 800 gram ekmek 2 lira 50 kuruşa satılmaya başlandı.
Ekmek fiyatlarına üzülerek zam yaptığını belirten Kazım Balaban, "Ekmek fiyatlarına zam yapmamak için verdiğimiz mücadeleyi kaybettik. Mahkeme bizi haksız buldu. Biz de fiyatlara zam yapmak zorunda kaldık. 1 liraya sattığımız 400 gram ekmeği 1 lira 25 kuruşa satmaya başladık. 2 lira olan 800 ekmeği ise 2 lira 50 kuruşa satıyoruz. Neden tarifeyi değiştirdiğimizi müşterilerimize anlatıyoruz. Kaliteli ve doyurucu ekmek üretmeye, halkın duasını almaya devam edeceğiz" dedi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Bursa ekmek

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