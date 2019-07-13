Ucuza sattığı ekmeğe mahkeme kararı yüzünden zam yapmak zorunda kaldı

Mustafakemalpaşa ilçesinde fırıncılık yapan Kazım Balaban, 30 yıldır unu peşin satın alıp, kira ve komisyon ödemediği için ucuz fiyatla ekmek satıyordu. Vatandaşların takdirini kazanan fırıncı Kazım Balaban, haksız rekabet yaptığı iddiasıyla diğer fırıncılar tarafından mahkemeye verildi.

Görülmemiş olay...Mahkeme kararıyla zam yaptı

Uzun müddet ucuz ekmek satmak için mücadele eden fırıncı, hakkında açılan davayı kaybedince istemeyerek de olsa ekmek fiyatlarına zam yapmak zorunda kaldı. Bunu iş yerinin duvarına astığı yazıyla duyuran Balaban, müşterilerinin büyük desteğini aldı.

30 yıldır bu fırından ucuz ve kaliteli ekmek alan müşteriler ise karara tepki gösterdi. 1 liraya satılan 400 gram ekmek 1 lira 25 kuruşa çıkarken, 2 liraya satılan 800 gram ekmek 2 lira 50 kuruşa satılmaya başlandı.