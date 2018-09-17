Üçüzler aynı sırayı paylaştı

Çankırı'da, tek yumurta üçüzü kardeşler aynı sınıfta eğitim hayatlarına "merhaba" dedi.
Fatma ve Selim Çelik çiftinin çocukları Burak, Berat ve Barış Çelik, il merkezindeki Adnan Menderes İlkokulunda birinci sınıfa başlamanın heyecanını yaşadı.
Aynı sırayı paylaşan üçüzler, AA muhabirine, okulda yeni arkadaşlar edindiklerini ve çok mutlu olduklarını ifade etti.
Sınıf öğretmeni İbrahim Aydın, 6 senedir aynı okulda görev yaptığını ve ilk defa üçüz öğrencilerinin olduğunu söyledi.
Öğrencileriyle güzel vakit geçireceklerine inandığını dile getiren Aydın, "İleride çok başarılı öğrenciler olacaklarına inanıyorum. Vatanına ve milletine hayırlı evlat olmalarını temenni ediyorum. Üçüz öğrencim hiç olmamıştı, ikiz öğrencim olmuştu." diye konuştu.
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