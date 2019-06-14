Üçüzlerin karne sevinci

Kırıkkale’de ortaokul 5. sınıfta eğitim gören üçüz kardeşler karne almanın heyecanını yaşadı.

İki erkek kardeş takdir belgesi alırken, kız olan kardeş ise teşekkür belgesine layık görüldü. Ortaokul öğrencileri karnelerini aldıktan sonra davullu-zurnalı çiftetelli oynayarak büyük sevinç yaşadı.

Kırıkkale’de Mehmet Varlıoğlu Ortaokulu 5. sınıfta eğitim gören üçüzlerden Miraç Eymen, Ebubekir ve Sümeyye Zülal Köksal birlikte karne almanın heyecanını yaşadı. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla okul bahçesinde karne dağıtım töreni düzenlendi. 5-A sınıfında eğitim gören üçüz kardeşler büyük sevinç ve heyecanla karnelerini almak için babalarıyla birlikte sabahın erken saatlerinde okulun yolunu tuttu. Öğretmenlerinin elinden karnelerini alan öğrenciler okulun bahçesinde davullu-zurnalı çiftetelli oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

Üçüzlerin başarılı bir eğitim geçirdiklerini ifade eden sınıf öğretmeni Nazlı Türe, “Sınıfımızda üçüzlerimiz var. Üçü de maşallah başarılılar, hareketliler, kıpır kıpırlar. Üçüzlerimizin bu sınıfta olmasından çok mutluyum. Güzel bir eğitim dönemimiz geçti. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Her zaman için birbirlerine destek oldular. Hiçbir problemimiz olmadı ve başarılı bir dönem geçirdik. Ailesi de çok güzel yetiştirmiş. Ailesine de bu açıdan tebrik ediyorum” dedi.

Üçüz babası Mikail Köksal, “Allah herkese böyle bir mutluluk nasip etsin. Çocuklarım üçüz. Bugün karne günü. Çok mutluyuz. Çocuklarımızla birlikte geldik. Allah bu duyguyu herkese nasip etsin. Ebubekir ile Miraç Eymen takdir, Sümeyye ise teşekkür aldı. O da seneye inşallah takdir alacak. Çok memnun kaldık. Çocuklar da biraz gayret gösterdiler. İnşallah bursluluk sınavına girecekler. Bursluluk kazanmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Ebubekir Köksal, ”Ben çok mutluyum. Çünkü takdir aldım. Annem de mutlu, babam da mutlu. Kardeşlerim için de mutluyum. Onlar da başarı belgeleri aldılar” diye konuştu.

Bugün çok mutlu olduğunu söyleyen Miraç Eymen Köksal, “5-A sınıfındayım. Bugün mutluyum. Çünkü takdir aldım. Kardeşlerim adına da mutluyum. Erkek kardeşim takdir aldı. Kız kardeşim adına da mutluyum. Arkadaşlarım adına da çok mutluyum. Çünkü onlar da bazıları takdir ve teşekkür aldılar. O yüzden çok mutluyum bugün” şeklinde konuştu.

İlk öncelikle çok mutlu olduğunu belirten Zülal Köksal, annesinin ve babasının çok mutlu olduğunu söyledi.