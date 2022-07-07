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Ucuzluğu duyan akın etti! 'Şuraya baksanıza, işte halk burada'

07.07.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te bulunan bir halı mağazası indirim yapınca vatandaşların izdihamı dikkat çekti. birden çok halı aldığını söyleyen bir vatandaş, “Çok ucuz, tanesi 150 TL. 4-5 tane alacağız. Eşimize, dostumuza söyleyeceğiz. Şuraya baksanıza, halk burada. Ucuz diye herkes buradan alıyor” dedi.

Ucuzluğu duyan akın etti! 'Şuraya baksanıza, işte halk burada'

Fatih Kocamustafapaşa Meydanında bulunan mağaza, uygun fiyata halı satışı yaptığını duyurunca vatandaşların akınına uğradı. Tanesi 150 TL olan halıdan almak için mağazaya gelenler adeta birbirleriyle yarıştı. Renk renk, çeşit çeşit halılar arasından beğendiklerini almaya çalışan vatandaşlar izdihama neden oldu.

“9 TANE ALDIM, KONU KOMŞUYA DAĞITACAĞIM”

Uygun fiyatlı olduğu için birden çok halı aldığını söyleyen bir vatandaş, “Çok ucuz, tanesi 150 TL. 4-5 tane alacağız. Eşimize, dostumuza söyleyeceğiz. Şuraya baksanıza, halk burada. Ucuz diye herkes buradan alıyor” dedi. Halı alan bir başka vatandaş ise, “9 tane halı aldım. Konu komşuya dağıtacağım. Tanesi 150 TL” diye konuştu.

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(İHA)

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Fatih
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