UDEF'in 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinlikleri sürüyor

Sagay, "Bu yıl 'Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya' sloganıyla yola çıktık. 51 ülkede ve 91 şehirde öğrenci buluşmalarını gerçekleştiriyoruz. Onlarca sesi ve onlarca kültürü buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Başkan Abdullah Sagay, burada yaptığı konuşmada, UDEF ve uluslararası öğrenci çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Etkinliğe, UDEF'e bağlı Balıkesir Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Abdullah Sagay, Maarif Vakfı Güney Afrika Koordinatörü Adem Koç, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Koordinatör Yardımcısı Egemen Şener, Yunus Emre Enstitüsü Güney Afrika Koordinatörü Gökhan Kahraman ve İdari Direktörü Abdülaziz Yiğit ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve UDEF'in öncülük ettiği "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması"nın Hindistan, Güney Afrika ve Güney Kore buluşmaları dün yapıldı.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından bu yıl "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla 51 ülkedeki 91 şehirde düzenlenen "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinlikleri devam ediyor.

Güney Afrika'dan Anwar Malwele, Cezayir'den Abdulaziz Kenan, Mısır'dan Hassan Abu Zaid, Etiyopya'dan Abdulkerim Yusuf, Pakistan'dan Sarfraz Arshad, Somali'den Abdulaziz Huseyin ve Zimbabve'den İbrahim Asani'nin ülke tanıtım sunumları ile renklendirdiği programa, yerel dans ve müzik gösterileri damga vurdu.

Programda, Yunus Emre Enstitüsü Güney Afrika İdari Direktörü Abdülaziz Yiğit, Maarif Vakfı Güney Afrika Koordinatörü Adem Koç da açılış ve selamlama konuşmaları yaptı.

12. Uluslararası Öğrenci Buluşması'nın Hindistan etabını gerçekleştiriyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Arıkmert, UDEF ve uluslararası öğrenci çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Arıkmert, Türkiye'de 203 ülkeden yaklaşık 150 bin uluslararası öğrencinin okuduğuna işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Ülkemizdeki yabancı öğrencilerin varlığı, 'Biz bir milletiz' şuurunun merkezini oluşturuyor. Bu şuur, siz misafir öğrencilerin katkıları ile oluşuyor. Biz UDEF olarak hangi coğrafyadan olursa olsun bütün uluslararası öğrenci kardeşlerimize ensar olma gayreti içerisindeyiz. Türkiye'de 64 derneğimiz ile birlikte uluslararası öğrenci kardeşlerimizin her zaman yanındayız."

Yerel enstrümanlar eşliğinde Hintçe ve Türkçe şarkıların seslendirildiği program renkli görüntülere sahne olurdu.

Program kapsamında Hindistanlı misafir öğrencilerin Türkiye'deki eğitim imkanları hakkında merak ettiği sorular da yanıtlandı.

Hediye takdimleri ile sona eren programda misafir öğrenciler, Türkiye'ye karşı muazzam bir ilgi duyduklarını belirterek, önümüzdeki yıllarda daha büyük salonlarda ve alanlarda daha geniş katılımlı programlar yapmak istediklerini vurguladı.