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UDEF'ten Pakistan'da "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 20:18 | Son Güncelleme

UDEF tarafından "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla düzenlenen "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliklerinin Pakistan etabı yapıldı

İSLAMABAD (AA) - Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından bu yıl "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla 51 ülke 91 şehirde düzenlenen "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliklerinin Pakistan etabı gerçekleştirildi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen programa, UDEF İstanbul Teşkilatlanma koordinatörü Yunus Tatlı, UDEF Mali ve İdari İşler Koordinatörü Muhammed Adem Arıkan katıldı.

Program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

UDEF adına açılış konuşmasını yapan Tatlı, "2004'ten bu yana Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısı ciddi bir artış göstermektedir. Bizler çok uzaklardan Türkiye'ye eğitim almak için gelen öğrenci arkadaşlarımızı yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz. Onlar ile ensar ve muhacir kardeşliği tesis etmeye, gönül köprüleri kurmaya çalışıyoruz. Rehberlik, danışmanlık, burs ve yurt hizmetleri vermeye çalışıyor yeniden barış dolu bir dünyanın tesisi için uluslararası öğrencilerin üzerine düşen sorumluluğa da dikkat çekmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'deki eğitim imkanları ile alakalı bilgilendirmelerde bulunan Yunus Tatlı, "Türkiye, üniversite eğitimi için oldukça uygun şartlara sahip. Biz UDEF olarak hangi coğrafyadan olursa olsun bütün uluslararası öğrenci kardeşlerimize ensar olma gayreti içerisindeyiz. Türkiye'de 64 derneğimiz ile birlikte uluslararası öğrenci kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Yöresel ilahi ve ezgi dinletilerinin yanı sıra uluslararası öğrenci çalışmaları ile alakalı sunumların da gerçekleştirildiği program, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

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12. Uluslararası Öğrenci Buluşması Pakistan UDEF

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