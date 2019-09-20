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UEDAŞ'tan YASKİ'nin elektriğinin kesilmesine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 16:43 | Son Güncelleme

Limak Enerji Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ: - "YASKİ ile son 4 yıldır ödenmeyen veya gecikmeli ödenen faturalar konusunda sorun yaşanmaktadır" - "Kurumun güncel olarak Şubat 2019 tarihinden bugüne halen gecikme zammı dahil olmak üzere 1 milyon 650 bin lira tutarında ödenmemiş fatura borcu bulunmaktadır" - "Tüm bu süreçte başta Yalova halkını ve kamu sağlığını göz önünde bulundurarak iyi niyetli ve esnek bir tutum ile yaklaşım göstermiş bulunuyoruz. Bu yaklaşımımızın da halen arkasındayız, YASKİ'nin atacağı olumlu adımlara aynı karşılığı vermeye hazırız"

Limak Enerji Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada, Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği (YASKİ) ile son 4 yıldır faturalar konusunda sorunlar yaşandığı belirtilerek "Tüm bu süreçte başta Yalova halkını ve kamu sağlığını göz önünde bulundurarak iyi niyetli ve esnek bir tutum ile yaklaşım göstermiş bulunuyoruz. Bu yaklaşımımızın da halen arkasındayız, YASKİ'nin atacağı olumlu adımlara aynı karşılığı vermeye hazırız." ifadelerine yer verildi.

Limak Enerji UEDAŞ tarafından YASKİ'nin elektrik kesintisine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ ve YASKİ arasında son 4 yıldır elektrik faturaları konusunda sorun yaşandığı aktarıldı.

Kuruma yapılan ziyaretler, kurum yetkilileri ile defalarca yapılan görüşmeler ve yazışmalara rağmen YASKİ tarafından son 6 aydır Limak Enerji UEDAŞ'a herhangi bir ödeme planı sunulmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"En son 16 Eylül 2019 tarihinde Limak Enerji UEDAŞ olarak başta YASKİ ve üye belediyeler olmak üzere ilgili kamu kurumlarına yazı gönderilerek uyarıda bulunulmasına rağmen 20 Eylül 2019 tarihine kadar YASKİ'den veya herhangi bir başka ilgili kurumdan geri dönüş alınamamıştır. YASKİ, her ay ortalama 260 bin lira tutarında enerji tüketiminde bulunmasına rağmen 2019 yılı borçlarına karşılık 8 aylık dönem içerisinde sadece 585 bin lira tutarında ödeme yapmıştır. Dolayısıyla kurumun güncel olarak Şubat 2019 tarihinden bugüne halen gecikme zammı dahil olmak üzere 1 milyon 650 bin lira tutarında ödenmemiş fatura borcu bulunmaktadır. Limak Enerji UEDAŞ olarak tüm bu süreçte başta Yalova halkını ve kamu sağlığını göz önünde bulundurarak iyi niyetli ve esnek bir tutum ile yaklaşım göstermiş bulunuyoruz. Bu yaklaşımımızın da halen arkasındayız, YASKİ'nin atacağı olumlu adımlara aynı karşılığı vermeye hazırız."

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