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UEFA Avrupa Ligi | B36 Torshavn - Beşiktaş (CANLI YAYIN)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.07.2018 20:19 | Son Güncelleme

B36 Torshavn - Beşiktaş maçıyla Türk takımları UEFA Avrupa Ligi'nde ilk resmi maçına çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki B36 Torshavn - Beşiktaş maçı, siyah-beyazlıların bu sezonki ilk resmi maçı olacak. B36 Torshavn - Beşiktaş maçı öncesi iki takımın da sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu. B36 Torshavn - Beşiktaş maçının canlı anlatımı haberimizde olacak. İşte B36 Torshavn - Beşiktaş maçının canlı anlatımı, 11'leri ve tüm ayrıntıları...

UEFA Avrupa Ligi | B36 Torshavn - Beşiktaş (CANLI YAYIN)

Beşiktaş, bu sezonun ilk resmi maçında B36 Torshavn karşısına çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında B36 Torshavn ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor. B36 Torshavn - Beşiktaş maçının 11'leri, canlı anlatımı ve tüm ayrıntıları haberimizde olacak.

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İşte B36 Torshavn - Beşiktaş maçının 11'leri;

B36 Torshavn: Roi Mork Hentze, Andrias Hognason, Odmar Fareo, Alex Mellemgaard, Bjarni Petersen, Erlendur Magnusson, Robert Brockie, Magnus Holm Jacobsen, Meinhard Olsen, Kaimar Saag, Lukasz Cieslewicz

Beşiktaş: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Fatih Aksoy, Adriano, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Jeremain Lens, Ryan Babel, Cyle Larin

KARTAL, FAROE ADALARI'NA EKSİK GİTTİ

Siyah-beyazlı kulübün, UEFA'ya gönderdiği listeye göre takım kadrosunda Ricardo Quaresma, Pepe ve Domagoj Vida yer almadı.

Beşiktaş'ın takım listesinde şu isimler bulunuyor:

Fabricio Ramirez, Utku Yuvakuran, Tolga Zengin, Adriano Correia, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Gary Medel, Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup, Orkan Çınar, Jeremain Lens, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Mertcan Açıkgöz, Gökhan Töre, Alvaro Negredo, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vagner Love.

ST. JOSEPH VE OFK TİTOGRAD'I ELEDİ

B36 Torshavn, ilk önce Cebelitarık ekibi St Joseph's iki maç sonunda penaltılarla daha sonra da OFK Titograd'ı eleyerek 2. ön eleme turuna geldi.

FENERBAHÇE ELEMİŞTİ

Faroe Adaları ekibi daha önce 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'yle UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştı. Fenerbahçe rakibini İstanbul'da 4-0, deplasmanda ise 5-0 yenerek elemişti.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 205. MAÇINA ÇIKIYOR

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 204 maçtan 77'sini kazanırken, 83'ünü kaybetti. Beşiktaş, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında geride kalan 204 karşılaşmada rakip fileleri 265 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 103. MAÇI

Beşiktaş, B36 Torshavn karşısında UEFA Avrupa Ligi'ndeki 103. müsabakasını oynayacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonda bugüne kadar 102 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 46 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı. Bu organizazyondaki maçlarında rakip fileleri 159 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 125 gole engel olamadı.

ŞENOL GÜNEŞ, REKORUNU 27 MAÇA ÇIKARACAK

Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Şenol Güneş, B36 Torshavan karşılaşmasıyla bu rekorunu 27 karşılaşmaya çıkaracak. Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 26 Avrupa karşılaşmasında 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 41 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 40 gol yedi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş B36 Torshavn UEFA Avrupa Ligi

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