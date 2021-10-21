UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe 0-3 Olympiakos, Marsilya 0-0 Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında Galatasaray, E Grubu'nun ikinci maçında deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe, ise D Grubu'nda Yunanistan'ın Olympiakos takımına İstanbul'da 3-0 yenildi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ikinci haftasında bu akşam deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla karşılaştı.

Marsilya kentindeki Veledrom Stadı'nda oynanan müsabakayı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetti.

38. dakikada sahaya ve tribüne atılan meşaleler nedeniyle oyun durduruldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tribünlere yaklaşarak Sarı-Kırmızılı taraftarlara sakin olmaları uyarısında bulundu.

Ardından takım kaptanları Muslera ve Payet de futbolseverleri sakinliğe davet etti.

Tribünlerin sakinleştirilmesinin ardından karşılaşma yaklaşık 7 dakika sonra kaldığı yerden devam etti. Karşılaşmanın ilk yarısına 8 dakika eklendi. İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda 60. dakikada Salibu'nun kafa vuruşu üst direğe takıldı.

75. dakikada Aanholt'un, Goundouzi'ye yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi penaltı kararı verdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izlemeye giden Polonyalı hakem penaltı kararını iptal etti.

Lazio'yu mağlup ederek Avrupa Ligi'ne lider başlayan Galatasaray'ın, bu pozisyonunu koruması için Marsilya deplasmanından en az 1 puanla dönmesi gerekiyordu.

Galtasaray puanını 4'e çıkardı, grup liderliğini sürdürüyor.

Roma'da Lokomotiv Moskova'yı 2-0 yenen Lazio grupta ikinci sırada.

Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-0 yenildi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında bu akşam Yunanistan'ın Olympiakos takımına kendi sahasında 3-0 yenildi.

Ülker Stadı'nda İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yönettiği maçta Olympiakos'un gollerini 6. dakikada Soares, 62. ve 68. dakikalarda da Masouras attı.

Fenerbahçe, grubundaki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalmıştı.

Olympiakos ise ilk maçında Royal Antwerp'i 2-1 yenmişti.

Fenerbahçe bu sonucun ardından 1 puanda kalırken, Olympiakos da 6 puanla grup lideri pozisyonunu korudu.

UEFA Avrupa Ligi'nde sekiz grubu ilk sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna kalacak.

Sekiz grup ikincisi ise Şampiyonlar Ligi'nden elenen sekiz grup üçüncüsüyle eşleşecek.

Son 16 turu, çeyrek final ve yarı final karşılaşmaları sonrası final maçı 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla kentinde oynanacak ve kupa sahibini bulacak.