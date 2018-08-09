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UEFA Avrupa Ligi | Medipol Başakşehir - Burnley (CANLI YAYIN)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 09.08.2018 20:21 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir - Burnley UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Saat 21:00'da başlayacak Medipol Başakşehir - Burnley maçında sahaya çıkacak 11'ler belli oldu. Medipol Başakşehir, İngiliz rakibi Burnley karşısında ilk maçta avantajlı bir skor almayı hedefliyor. İşte Medipol Başakşehir - Burnley maçının canlı anlatımı, sahaya çıkacak 11'ler ve tüm detaylar...

UEFA Avrupa Ligi | Medipol Başakşehir - Burnley (CANLI YAYIN)

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasındaki İngiliz ekibi Burnley'yi ağırlıyor. Zorlu Medipol Başakşehir - Burnley maçı öncesi iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu. Medipol Başakşehir - Burnley maçının canlı anlatımı, 11'leri ve tüm detayları haberimizde yer alıyor...

İşte Medipol Başakşehir - Burnley maçının 11'leri;

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, İrfan, Visca, Elia, Bajic

Burnley: Hart, Taylor, Mee, Tarkowski, Bardsley, Hendrick, Westwood, Cork, Barnes, Gudmundsson, Walters

BAŞAKŞEHİR AVANTAJ PEŞİNDE

Turuncu-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam sahasında İngiltere temsilcisi Burnley ile karşılaşacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam sahasında İngiliz ekibi Burnley ile karşı karşıya gelecek.

  1. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 21.00'de başlayacak maçı Sırbistan Futbol Federasyonundan Srdjan Jovanovic yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Turuncu-lacivertliler, sahasında oynadığı maçı kazanarak İngiltere'ye avantajlı bir skorla gitmenin hesaplarını yapıyor.

ARDA, ADEBAYOR, MOSSORO KADRODA YOK

Medipol Başakşehir'de iyileşme süreci devam eden Togolu yıldız Emmanuel Adebayor ile sakatlığı nedeniyle adı UEFA listesinde yer almayan Arda Turan bu maçta forma giyemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Medipol Bakakşehir Burnley UEFA Avrupa Ligi

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