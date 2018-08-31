UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları çekildi, Türk temsilciler Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe D grubunda, Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava ile bir üst tura kalma mücadelesi verecek.

Beşiktaş I grubunda Genk, Malmö ve Sarpsborg ile eşleşti.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösterecek olan Akhisarspor ise J grubunda Sevilla, Krasnodar ve Stardard Liege ile karşılaşacak.

48 takımın yer aldığı grup aşamasında takımlar 4'erli 12 gruba ayrıldı. Kura sonucunda oluşan gruplar şöyle:

A Grubu: Bayer Leverkusen, Ludogorets, FC Zurich, Larnaca

B Grubu : Salzburg, Celtic, Leipzig, Rosenborg

C Grubu : Zenit, Kopenhag, Bordeaux, Slavia Prague

D Grubu: Anderlecht , Fenerbahçe, Dinamo Zagreb, Spartak Trnava

E Grubu: Arsenal, Sporting Lisbon, Karabağ, Vorskla Poltava

F Grubu: Olympiakos, AC Milan, Real Betis, Dudelange

G Grubu: Villarreal, Rapid Wien, Spartak Mokova, Rangers

H Grubu: Lazio, Marseille, Eintracht Frankfurt, Apollon

I Grubu: Beşiktaş, Genk, Malmö, Sarpsborg

J Grubu: Sevilla Krasnodar, Standard Liege, Akhisar Belediyespor

K Grubu : Dinamo Kiev, Astana, Rennes, Jablonec

L Grubu: Chelsea, PAOK, BATE Borisov, Vidi

Grup aşamasındaki ilk maçlar 20 Eylül'de son maçlar ise 13 Aralık'ta oyananacak. Geçen yıl İspanyol ekip Atletico Madrid'in kazandığı kupanın finali ise 29 Mayıs 2019'ta Bakü'de oynanacak.

DW,AFP/GY

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