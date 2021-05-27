HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu Villarreal oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu Villarreal oldu

27.05.2021 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu şampiyonu, penaltılarda Manchester United'ı yenen Villarreal oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu Villarreal oldu

UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu şampiyonu, penaltılarda Manchester United'ı yenen Villarreal oldu.

Polonya'daki Gdansk Stadı'nda oynanan maç, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle sona erince penaltılara gidildi.

Goller, maçın 29. dakikasında İspanyol takımı Villarreal oyuncusu Gerard Moreno ve 55. dakikada Manchester United'lı Edison Cavani'den geldi.

Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca Villarreal, penaltılarda Manchester United'ı 11-10 yenerek organizasyonda tarhinin ilk kupasını aldı.

Villarreal'i çalıştıran İspanyol Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi tarihinin en başarılı teknik direktörü oldu.

Covid-19 tedbirleri nedeniyle tribünlere sınırlı sayıda seyirci alındı. Stadyum kapasitesinin %25'ine denk gelen 9.500 taraftar maçı tribünlerden izleyebildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Önemli turizm simgesi, Dünya Mirası Listesi'nden çıkarılabilirÖnemli turizm simgesi, Dünya Mirası Listesi'nden çıkarılabilir
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Haziran ayında normalleşmeyi hedefliyoruz

Erdoğan: Haziran ayında normalleşmeyi hedefliyoruz

Bakan Koca: 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü aşılanacak

Bakan Koca: 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü aşılanacak

Mini şortlu paylaşım! Fiziği nefes kesti

Mini şortlu paylaşım! Fiziği nefes kesti

Şampiyon hocayla yollar ayrıldı!

Şampiyon hocayla yollar ayrıldı!

26 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

26 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yarı çıplak kişiyi gören telefona sarıldı! Kendini böyle savundu

Yarı çıplak kişiyi gören telefona sarıldı! Kendini böyle savundu

Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.