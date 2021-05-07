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UEFA, Avrupa Süper Ligi'nin 9 kurucu takımına yaptırım uyguladı

07.05.2021 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Avrupa Süper Ligi'nin 12 kurucu takımındann dokuzuna yaptırım uyguladığını açıkladı. Alınan kara göre dokuz kulübün UEFA'daki bir sezonluk gelirlerinin yüzde 5'ine el koyulacak.

UEFA, Avrupa Süper Ligi'nin 9 kurucu takımına yaptırım uyguladı

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Avrupa Süper Ligi'nin 12 kurucu takımındann dokuzuna yaptırım uyguladığını açıkladı. Alınan kara göre dokuz kulübün UEFA'daki bir sezonluk gelirlerinin yüzde 5'ine el koyulacak.

UEFA'nın internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada bu 9 takımın İngiliz takımları Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham Hotspur; İtalyan takımları Milan ve İnter ile İspanyol Atletico Madrid olduğu belirtildi.

Ayrıca UEFA, kulüplerin bu girişimleri sebebiyle taraftarlarından, ulusal federasyonlar ile liglerden, diğer Avrupa kulüplerinden ve UEFA'dan özür dilediğini duyurdu.

Dokuz kulüp, Süper Lig projesinin bir hata olduğunu kabul ederek, yapılan görüşmeler sonucunda UEFA'ya bazı taahhütlerde bulundu.

Bu taahhütlere göre her kulüp;

  • UEFA tüzüğünün bağlayıcılığını,
  • UEFA turnuvalarına katılacaklarını,
  • Avrupa Kulüpler Birliği'ne yeniden katılacaklarını,
  • Süper Lig'i kurarken bağlı kalınan yasal işlemleri durdurmak için adımlar atacağını,
  • Bir iyi niyet göstergesi olarak, İngiltere ve Avrupa'da olmak üzere çocukların, gençlerin yararı için kullanılmak üzere toplam 15 milyon Euro tutarında bir bağış yapacaklarını,
  • UEFA'dan izinsiz bir biçimde başka bir turnuvaya katılmaları durumunda da 100 milyon euro tazminat ödemeyi kabul etti.

Tepkiyle karşılanmıştı

İngiltere Premier Ligi'nden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham; İspanya La Liga'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid; İtalya Seria A'dan AC Milan, İnter Milan ve Juventus, Nisan ortasında 20 takımdan oluşacak Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamıştı. UEFA, yerel lig ve federasyonlar ile taraftar grupları karara sert tepki göstermişti.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak oyuncuların Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynaması yasaklanacak" diye konuşmuştu.

Tepkilerin ardından kurucular arasında yer alan altı İngiliz kulübüyle birlikte İtalya'dan Milan ve Inter Milan ile İspanya'dan Atletico Madrid de ligden çekildiklerini açıklamıştı.

Manchester United Başkanı Joel Glazer, kulübün Avrupa Süper Ligi girişiminin neden olduğu "rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" ifadesini kullanmıştı. Glazer, "Kökleri derinlerde olan geleneklere yeterince saygı göstermedik" demişti.

Inter tarafından yapılan açıklamada ise "Artık Süper Lig projesinin bir parçası değiliz. Taraftarlarımıza en iyi futbol tecrübesini sunmaya adanmış durumdayız" ifadeleri yer almıştı.

Atletico Madrid de bu projeye katılırken bulunan koşulların artık mevcut olmadığını ve projeden çekildiklerini duyurmuştu.

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