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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

16.02.2021 15:06 | Son Güncelleme:
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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta oynanacak bir karşılaşmaya Ali Palabıyık atandı. İşte ayrıntılar...

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 18 Şubat Perşembe günü Avusturya'nın Wolfsberger ile İngiltere'nin Tottenham takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.55'te başlayacak.

Karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

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