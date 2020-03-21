UEFA'dan 'EURO 2020' açıklaması

UEFA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hata için özür dileriz. 2021'de düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ismi hakkında henüz bir karar verilmedi. Önceki açıklama kazara yapıldı." denildi.
Daha önce kullanılan, "Şampiyonanın 60. yılına yakışır biçimde, planlandığı gibi 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde yapılacağına inanıyoruz. İsmi de EURO 2020 olarak kalacak." ifadesinin de yer aldığı açıklama, UEFA'nın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.
EURO 2020, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine ertelenmişti.
(AA)
Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler
Valentine Ozornwafor (Galatasaray)
Manolo Gabbiadini (Sampdoria)
Donovan Mitchell (Utah Jazz)
Trey Thompkins (Real Madrid)
Daniele Rugani (Juventus)
Patrick Cutrone (Fiorentina)
German Pezzella (Fiorentina)
Dusan Vlahovic (Fiorentina)
Christian Wood (Detroit Pistons)
Ezequiel Garay ve ismi açıklanmayan 4 Valencia görevlisi/futbolcusu
Morten Thorsby (Sampdoria)
Elaquim Mangala (Valencia)
Leicester City'de ismi açıklanmayan 3 futbolcu
Malaga merkezli Atletico Portada Alta'da antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia ise koronavirüs nedeniyle spor dünyasında hayatını kaybeden ilk kişi oldu.
Valencia'da, teknik ekip ve futbolcular arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının yüzde 35'e yükseldiği belirtildi.
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